All'immaginario scientifico ingresso gratuito per gli insegnanti

Martedì 5 ottobre, in occasione della Giornata Mondiale degli Insegnanti, l’ingresso all’Immaginario Scientifico di Trieste sarà gratuito per gli insegnanti. Dalle 10.00 alle 18.00 potranno scoprire il nuovo museo al Magazzino 26 del Porto Vecchio: sarà un’occasione per scoprire i percorsi di visita dell'offerta didattica del museo per il 2021-2022.



Visitare un science centre significa soprattutto confrontarsi direttamente con ciò che la scienza offre, scegliere l’esperimento più interessante, provare a comprenderne il funzionamento, indugiare su ciò che stimola maggiormente la curiosità. Sono queste le parole chiave dell'offerta per le scuole dell'Immaginario Scientifico, differenziate secondo l'età dei partecipanti. Il programma è disponibile su www.immaginarioscientifico.it/scuole



Le attività sono state riprogettate in funzione della nuove esigenze legate alla nuova sede e alla pandemia. Al Magazzino 26 l'Immaginario ha infatti aperto da quasi un anno il primo piano, ed è in procinto di aprire il secondo, che sarà fruibile nel 2022.



La Giornata Mondiale degli Insegnanti, che ricorre il 5 ottobre, commemora la sottoscrizione delle Raccomandazioni dell'UNESCO sullo status di insegnante, e ha come obiettivo fondamentale quello di suscitare riflessioni sul ruolo dei professionisti della formazione.Con l'adozione dell'Obiettivo 4 di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, "Istruzione di qualità", gli insegnanti vengono riconosciuti come soggetti chiave per l'attuazione dell'Agenda 2030 sull'educazione.Proprio da pochi giorni all'Immaginario è presente un'installazione sui 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, che permette di approfondirli anche attraverso gli exhibit e le postazioni interattive del museo.Prenotazioni su www.immaginarioscientifico.it. Si ricorda l'obbligo di Green Pass per i tutti visitatori a partire dai 12 anni compiuti.