All'Immaginario Scientifico per la Giornata Nazionale degli Alberi

Gli alberi: fondamentali per il benessere della Terra e per migliorare la nostra vita quotidiana e futura. Domenica 21 novembre l'Immaginario Scientifico di Trieste e di Pordenone celebrano la Giornata Nazionale degli Alberi proponendo al pubblico dimostrazioni ed esperimenti, in programma alle 11.00 e alle 16.00, su queste forme di vita complesse e straordinarie.



La Giornata degli Alberi, istituita come ricorrenza nazionale nel 2013 con una legge della Repubblica Italiana, viene celebrata ogni 21 novembre con l’intento di valorizzare il patrimonio arboreo e boschivo e di promuovere le politiche di riduzione delle emissioni, la protezione del dissesto idrogeologico, il miglioramento della qualità dell’aria e la vivibilità degli insediamenti urbani.



All'indomani della COP26 di Glasgow e mentre alcune delle nostre regioni affrontano inondazioni e smottamenti, l'Immaginario Scientifico offre ai visitatori la possibilità di avvicinarsi a questi temi attraverso esperimenti e dimostrazioni per vedere con i propri occhi come, per esempio, gli alberi siano responsabili dell'equilibrio di ossigeno e anidride carbonica nell'atmosfera, oppure come possano contenere il dissesto idrogeologico. E ancora, come fanno gli alberi a portare acqua dalle radici alle foglie, senza muscoli e senza sforzo, sfidando la forza di gravità? In che modo mitigano il clima e creano condizioni adatte a tante forme di vita?



Le attività si svolgono alle 11.00 e alle 16.00, sia a Trieste che a Pordenone. È consigliata la prenotazione, che si effettua su www.immaginarioscientifico.it