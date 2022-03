All'Immaginario Scientifico per scoprire la scienza nel suono

La scienza nella musica e la musica nella scienza: all’unione di questi due mondi sono dedicati i Suoni Immaginari, esperimenti e dimostrazioni sulla fisica del suono, in programma dal 29 marzo al 3 aprile all’Immaginario Scientifico di Trieste (Magazzino 26), nell’ambito del Festival di Musica per Bambini 2022.



Organizzato da dalla di Musica 55 / Casa della Musica di Trieste, il Festival è un'iniziativa unica nel suo genere in Italia, ed è il risultato di un lungo percorso di ricerca, sperimentazione e documentazione dedicato alla pedagogia e alle varie forme di comunicazione della musica, della parola e in generale dei linguaggi espressivi per i bambini.



L'Immaginario Scientifico partecipa come sempre abbinando la scienza ad altre discipline, con l'intento di creare dei ponti che avvicinino tutti gli ambiti della conoscenza.



Vibrazioni, onde sonore, suoni acuti e bassi, diversi tipi strumenti musicali saranno fra gli argomenti che verranno affrontati, come sempre, con il sorriso, il dinamismo e l’informalità che contraddistinguono le attività e i linguaggi dell’Immaginario.

Le dimostrazioni, incluse nel biglietto d’ingresso al museo, sono in programma da martedì 29 marzo a venerdì 1 aprile ogni pomeriggio alle 16.30 e sabato 2 e domenica 3 aprile alle 11.30, alle 15.00 e alle 16.30



Per accedere al museo è consigliata la prenotazione, su www.immaginarioscientifico.it