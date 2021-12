All'Immaginario Scientifico si parla di probabilità

Oggi non troverò traffico! Se pesco quella carta vinco un premio? Se mi comporto in un certo modo non mi ammalerò. Sarebbe bello poter predire un evento con la certezza che accadrà, indipendentemente da tutto. Ma è possibile? A svelarlo sarà il fisico Marco Bomben, domenica 5 dicembre alle 15.30 all’Immaginario Scientifico di Pordenone, a Torre.

Originario di Pordenone e dottorato in fisica all’Università di Trieste, Bomben oggi è professore associato di Université de Paris. Il suo lavoro di ricerca, in collaborazione con il CERN di Ginevra, lo ha portato negli anni ad approfondire le sue conoscenze nel campo della probabilità e della statistica, appassionandosi a queste due tematiche.

Nel corso dell’incontro ragionerà con il pubblico sul fatto che sì, sarebbe bello poter affermare qualcosa senza dover tenere conto delle variabili. Forse però sarebbe limitante, perché ci precluderemmo la possibilità di imparare, e magari anche di divertirci! In un periodo in cui si parla molto di numeri, statistiche, percentuali, si farà un breve richiamo ai concetti di base della probabilità, per poi discutere di “probabilità condizionata“, ovvero quando l’esito di un fenomeno casuale dipende dalle condizioni in cui questo si realizza.

Esempi concreti, giochi coinvolgenti e inaspettati paradossi accompagneranno il pubblico a capire come funziona realmente il calcolo delle probabilità.

L’incontro è indicato per un pubblico a partire dai 12 anni compiuti. L’ingresso è compreso nel biglietto d’ingresso al museo.

I posti sono limitati: è consigliata la prenotazione, su www.immaginarioscientifico.it