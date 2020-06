All'Ires il corso per il patentino di conduttore impianti termici

Ultimi posti all’Ires di Udine per il corso di 100 ore per ottenere il patentino di abilitazione per la conduzione degli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore a 232 kW, sia per impianti termici alimentati con combustibili solidi o liquidi che per quelli con combustibile gassoso. Tutte le informazioni su www.iresfvg.org mail commerciale@iresfvg.org.



Per partecipare al corso è necessario essere diplomati, maggiorenni e avere la residenza o la sede lavorativa in Friuli Venezia Giulia. Il corso è gratuito per disoccupati e a costo ridotto per gli occupati in quanto cofinanziato dalla Regione Fvg tramite il Por.



Il percorso approfondirà gli argomenti previsti dalla normativa e finalizzati al conseguimento del patentino di abilitazione alla conduzione degli impianti termici, in conformità alle Linee guida delle Regioni per i percorsi abilitanti all’esercizio dell’attività di conduttore impianti termici emanate dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome.