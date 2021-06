All'Its Malignani di Udine la formazione del futuro

Fino al 25 giugno, il team Educational di Abb Robotics Italia sarà presente al Mits, l'Istituto Tecnico Superiore del Malignani di Udine per svolgere due sessioni di esami per il rilascio degli attestati di competenza per 50 studenti.

Lo scorso anno gli studenti coinvolti erano stati 15, a conferma di quanto l’alleanza tra scuola e lavoro sia una scelta vincente e proficua, così come lo è stata quella della Danieli Automation di regalare a questo istituto il robot collaborativo YuMi, che si aggiunge al già presente antropomorfo IRB 1200, dando la possibilità ai ragazzi d'imparare in modo diretto il mestiere di domani.

“La realizzazione di questi laboratori permette di vincere una sfida importante: far esercitare da subito gli studenti con le stesse attrezzature che utilizzeranno nel mondo dell’industria 4.0, accelera il processo di apprendimento, a vantaggio dei futuri tecnici che sapranno già come muoversi nell’industria di domani", commenta il professor Michele Masone, coordinatore tecnico del Mits. "Tutto questo richiede laboratori e attrezzature 'vere', non strumenti puramente didattici, simulazioni o compromessi. Puntare su attrezzature leader a livello mondiale è una scelta che mette in una posizione di vantaggio sia i futuri tecnici sia le aziende a caccia di talenti".

Inoltre, in questa settimana, sono stati programmati vari incontri con istituti scolastici e aziende del territorio con lo scopo di ampliare le attività di collaborazione scuola-lavoro visto il successo dell’iniziativa, confermato anche dal numero di istituti della regione nei cui laboratori sono presenti robot Abb.