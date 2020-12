All'Outlet di Palmanova apre il Christmas Village

Al Palmanova Village di Aiello apre le porte il Dolce Vita Christmas Village, un allestimento speciale che fa viaggiare la fantasia attraverso le più belle atmosfere del Natale. C’è il calore del bosco con gli alberi, le foglie secche e tutti gli animali che lo abitano, c’è il Polo nord con il ghiaccio, l’igloo e gli orsi polari e e c’è ovviamente Babbo Natale che si cala dal camino con un sacco pieno di doni.



C’è anche un richiamo alla “Dolce vita”, la nuova immagine della comunicazione del gruppo Land of Fashion che si ispira a quello stile di vita conosciuto in tutto il mondo che caratterizza gli italiani per eleganza, fantasia e creatività.



“Siamo in un momento di rinnovata emergenza per il nostro paese dopo il lockdown di primavera: proprio per questo abbiamo deciso di investire in un allestimento molto speciale per regalare un po’ di magia e di emozione ai più piccoli e alle loro famiglie – spiega il direttore generale Domenico Casagrande – La chiusura dei grandi spazi commerciali durante weeend, festivi e prefestivi rappresenta un’ulteriore difficoltà per tutto il nostro settore, in particolare in queste settimane pre-natalizie ma non ci fermiamo: nel nostro villaggio di Natale, bambini e adulti potranno trovare qualche momento di spensieratezza da condividere insieme nel massimo della sicurezza”.



Il Villaggio è allestito all’interno di un grande spazio commerciale ed è aperto tutti i giorni con gli stessi orari dei negozi, quindi dalle 10 alle 20, prefestivi e festivi esclusi finché saranno in vigore le restrizioni dovute all’emergenza Covid. All’ingresso del Christmas Village una hostess garantisce ingressi contingentati, rispetto del distanziamento e delle misure igienico sanitarie. Essendo al momento il Friuli Venezia Giulia in zona gialla, anche i clienti fuori comune possono raggiungere il Village.Oltre al Villaggio, il Palmanova Village si è già vestito a festa con il grande albero di Natale al centro della piazza centrale e con tantissimi addobbi e luci lungo le strade dello shopping. Restano ovviamente tutte le procedure igieniche per proteggere la salute e la sicurezza di clienti e dipendenti: ogni negozio all’ingresso espone un cartello con il numero massimo di persone che possono accedervi, la segnaletica a pavimento all’esterno garantisce il distanziamento nell’eventuale fila in attesa mentre i dispositivi di sanificazione sono posizionati a ogni ingresso del Village, all’entrata di tutti i negozi e del Christmas Village.