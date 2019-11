All'Outlet di Palmanova è già Natale

Intrattenimento di qualità per adulti e bambini, animazione e musica dal vivo. Il Palmanova Outlet Village proporrà ai suoi ospiti un calendiario ricco d’iniziative pensate per accontantare tutte le fasce le età. Si comincerà sabato 16 novembre, alle 16, con un pomeriggio all’insegna dell’emozione e dell’avventura con “Les Mongolfieres”, uno spettacolo itinerante di grande impatto visivo tratto dal romanzo “Il giro del mondo in 80 giorni” di Jules Verne.

Quattro attori professionisti sui trampoli con imponenti mongolfiere e un attore a terra con carretto scenico con sottofondo musicale sono partiti per un folle viaggio attorno al mondo e hanno perso la giusta rotta sospinti dai vari venti. Il viaggio continua tra straordinarie avventure per raggiungere l’ambita meta, grazie all’aiuto e al prezioso contributo dei visitatori del Village, che incroceranno sul loro percorso.



Sabato 23 novembre, alle 17, invece, il Village ospiterà un evento davvero unico: “La pianista volante”. Si tratta di uno spettacolo che sarà allestito nella piazzetta centrale del Village. Una bellissima pianista, con indosso un scenografico abito bianco, suonerà dal vivo dolci e coinvolgenti melodie con un pianoforte sospeso in aria a 3 metri da terra. Magicamente il pianoforte e la pianista prenderanno il volo durante lo spettacolo, sotto gli occhi increduli del pubblico con un'illusione unica al mondo . Sabato 7 dicembre, a partire dalle 17, ci sarà il concerto canoro del trio musicale swing “Les Babettes”, che si ispira agli anni ‘30 e ‘40.

Il gruppo è formato da: Eleonora Lana, Chiara Gelmini e Anna De Giovanni, tre ragazze triestine che con le loro meravigliose e ricercate acconciature e i loro splendidi vestiti retrò allieteranno il pubblico del Village con le loro melodie. Les Babettes sono nate nel 2011 a Trieste. Il loro nome è un omaggio alla città: le “babe”, o “babette”, sono infatti, nel dialetto cittadino, le ragazze che spettegolano. Con un pizzico di ironia il trio ha modificato questo buffo termine dialettale conferendogli un tocco di eleganza francese e rendendo così omaggio anche ad alcuni famosissimi gruppi vocali del passato (The Chordettes) o del mondo della fantasia (il cartone animato Les Triplettes de Belleville).

Dal 2013 ad oggi Les Babettes si sono esibite in festival, eventi e convegni, tra locali, piazze e teatri in Italia e all’estero (Slovenia, Svizzera, Spagna, Cina) e hanno collaborato con emittenti televisive (Arte, Sky Arte, Rai 3, Sky, Cielo) e radiofoniche (Radio Deejay, Radio 105, Radio Rai FVG, Radio PuntoZero). Sono state ospiti di “Cuffie d’oro” a EXPO Milano 2015 e hanno aperto il Galà del Convegno Internazionale “Voce Artistica 2015” al Teatro Alighieri di Ravenna. Nel 2014 hanno partecipato alle selezioni di X Factor 8 Italia, ottenendo la Enel Green Light durante le Home Visit ed entrando quindi in ballottaggio per accedere ai Live Show del programma (in onda su Sky e Cielo).



La marketing manager dell’outlet, Giada Marangone, spiega che "Anche quest’anno abbiamo il piacere di presentare un ricco calendario di eventi natalizi, pensati per donare allegria e intrattenere con proposte di qualità i visitatori del Village. Passeremo infatti da coreografiche parate ispirate al mondo delle fiabe a spettacoli di musica classica per poi terminare con un trio canoro che è espressione della nostra terra. Confidiamo – conclude Marangone - che questa magica atmosfera, con ben tre alberi di Natale possa offrire ai visitatori un’esperienza di shopping davvero speciale".