All'Uccellis di Udine il premio Aiccre 2020-21

È l'educandato statale collegio Uccellis di Udine il vincitore del premio Aiccre 2020-21 per le scuole superiori del Friuli Venezia Giulia, denominato L'Europa che vorrei, a cui hanno aderito 10 istituti. Lo ha stabilito la commissione appositamente istituita dalla stessa Associazione italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (Aiccre) - Federazione Fvg. Il progetto, come hanno spiegato le studentesse prime classificate, volge su antisemitismo, xenofobia, razzismo, ma anche dialogo interculturale.

L'illustrazione degli elaborati vincitori dei sei premi in palio è avvenuta nell'aula magna dell'istituto Magistrale di San Pietro al Natisone dove, a fianco del presidente dell'Aiccre Fvg, Franco Brussa, si è seduto il presidente del Consiglio regionale, Piero Mauro Zanin, il cui plauso è andato innanzitutto alle scuole che hanno così dimostrato lo sforzo perseguito per tornare a una normalità rubata da un anno e più di pandemia.

"Il premio dell'Aiccre - ha rilevato Zanin - dimostra la profondità dei nostri ragazzi, capaci di metter in campo una serie di valori e proposte che dimostrano quanto abbiano voglia di un'Europa delle comunità e dei popoli e non della finanza o delle banche, dei deficit e dei limiti".

"Gli elaborati - ha spiegato il presidente dell'Aiccre - dimostrano che i nostri ragazzi hanno una brillantezza unica e l'Europa che desiderano deve essere più vicina ai loro interessi. Si tratta di giovani che cercano di capire se per loro in Europa c'è una prospettiva seria, dallo studio a un lavoro futuro".

"Cercheremo sempre più di entrare nei loro programmi scolastici - ha aggiunto Brussa -. Il prossimo anno, speriamo di riuscire a collegare le scuole con i Comuni, nel senso di mettere insieme il bando Scuola con il bando Gemellaggio stimolando concretamente gli istituti a confrontarsi con i pari grado dei Paesi con cui il Comune dove è residente la scuola possa realizzare alcuni progetti".

Zanin, che è anche vicepresidente della Conferenza delle Assemblee legislative regionali d'Europa (Calre) e componente della Commissione Civex del Comitato europeo delle Regioni (CdR), ha manifestato l'interesse a raccogliere i progetti "perché gli argomenti contenuti sono attualissimi e spaziano dall'ambiente al legiferare meglio, dalle questioni etiche dell'accoglienza all'economia sostenibile, e vi stiamo già ragionando come contributo della Regione al Parlamento e alla Commissione europei".

Dopo aver ricordato come il progetto Erasmus, che continua a portare tanti giovani universitari a confrontarsi in giro per l'Europa, fu ideato dal friulano Domenico Lenarduzzi, Zanin ha concluso con uno stimolo ai ragazzi: "L'Europa che vorrei è quella che riuscirete a costruire voi. Studiate per essere competenti, e siate competenti per essere consapevoli al fine di essere liberi, mai schiavi di nessuno. Urlate le vostre passioni, accendete il confronto, perché non avrete sempre ragione ma darete vita a fondamentali relazioni umane".

Dietro ai vincitori dell'Uccelis di Udine, il convitto nazionale Paolo Diacono di Cividale del Friuli ha conquistato la piazza d'onore con un progetto formativo che ha portato i ragazzi al calcolo matematico di un meccanismo della solidarietà obbligatoria. Sul podio anche il liceo classico Stellini di Udine, da cui è arrivato un elaborato sul ruolo fattivo dei giovani cittadini europei, liceo che ha deciso di inserire la partecipazione al premio dell'Aiccre all'interno del programma scolastico di educazione civica. A seguire, i lavori dell'Isis della Bassa Friulana, del liceo scientifico Marinelli e dell'Isis Deganutti di Udine.