Alla Barcolana avvistata una tartaruga

Insolito incontro per i Soccorritori Acquatici di superficie dei Vigili del fuoco di Trieste che ieri, durante il servizio di assistenza in mare alla 53esima Barcolana si sono imbattuti in una tartaruga di notevoli dimensioni.

Il Chelonide è emerso a largo di Barcola ‘salutando’ le moto d’acqua dei Vigili del fuoco e, dopo essersi mostrato per alcuni istanti, si è nuovamente immerso allontanandosi tranquillamente. Dopo l’incontro i pompieri hanno ripreso il loro servizio di assistenza ai regatanti.