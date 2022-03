Alla caserma Leccis sorge una nuova palazzina per i militari

Nell’ambito delle attività di ammodernamento e rinnovamento delle infrastrutture in uso all’Esercito Italiano, il 12° Reparto Infrastrutture di Udine, alle dipendenze del Vice Comandante per le Infrastrutture del Comando Forze Operative Nord di Padova, ha dato da qualche mese avvio ai lavori di realizzazione di una palazzina alloggiativa alla caserma Leccis di Zoppola, sede dell’11° Reggimento Bersaglieri.

Per sottolineare l’importanza dell’opera, il Comandante delle Forze Operative Nord, Generale di Corpo d’Armata Roberto Perretti, ha voluto condividere con le autorità del territorio un momento di grandissima importanza per l’unità inquadrata nella 132esima Brigata corazzata Ariete. Presenti all’evento il Comandante dell'Ariete, i Comandanti dell’11° Reggimento Bersaglieri, del 5° Reggimento Aves Rigel e del 12° Reparto Infrastrutture di Udine, i Sindaci di Zoppola, Francesca Papais, e Casarsa della Delizia, Lavinia Clarotto, rappresentanze dell’Associazione Nazionale Bersaglieri e della Ditta realizzatrice dei lavori.

Nei brevi interventi delle autorità militari e civili è stata evidenziata la comune soddisfazione per l’avvio dell'opera, che andrà a soddisfare le esigenze dell’11° Reggimento Bersaglieri. In particolare, il generale Perretti, nel suo intervento, ha espresso compiacimento per le ottime relazioni tra le unità dell’Esercito e il territorio, vere “comunità nelle comunità”, considerando la nuova opera, oltre che d’importanza infrastrutturale e assolutamente prioritaria nell’ambito di tutti i cantieri dell’area Nord e per la Forza Armata, anche uno strumento per consolidare ulteriormente i legami, anche in considerazione delle positive ricadute per l’economia locale.

La palazzina garantirà la possibilità di ospitare fino a 144 militari a standard abitativo elevato e sarà costituita da tre blocchi residenziali, inframezzati da due blocchi vani scala/ascensore. Inoltre, sarà realizzata una nuova recinzione dell’area, comprensiva di accessi carrabili e pedonali e una nuova area esterna con parcheggi.

Il nuovo complesso edilizio, progettato partendo dalle esigenze alloggiative da soddisfare e in funzione delle dimensioni e delle caratteristiche dell’area di sedime garantirà, inoltre, elevati standard energetici.

L’opera rappresenta uno dei più importanti interventi di ammodernamento del parco infrastrutturale nell’area di competenza del Comando Forze Operative Nord e sarà realizzata in circa due anni.