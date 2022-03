Alla Coop di Azzano X in mostra i lavori sulla parità di genere

Una Giornata Internazionale della Donna davvero speciale quella vissuta negli spazi del supermercato Coop Azzano Decimo, che attraverso i suoi soci e Coop Casarsa (la quale gestisce il supermercato azzanese) dall'11 marzo ospita i lavori delle bambine e delle ragazze dell’Istituto comprensivo Novella Cantarutti. Con creatività e impegno hanno raccontato attraverso diverse forme, dal collage alla scrittura, dal disegno alla poesia, il tema dell’uguaglianza di genere, aiutate anche dai loro compagni maschi. L'inaugurazione della mostra, che rimarrà visibile a tutti i clienti della cooperativa nei prossimi giorni, si è conclusa con l'offerta ai giovani artisti di una merenda sana da parte di Coop Casarsa e della donazione all'istituto comprensivo, da parte della stessa cooperativa, di un bancale di materiale didattico.



Sono intervenuti il presidente di Coop Casarsa Mauro Praturlon, che ha ricordato come da sempre la cooperativa sia al fianco delle comunità che serve e Carmela Bagnato a nome del gruppo soci, la quale ha sottolineato il grande impegno che da anni la base sociale porta avanti per l'eguaglianza di genere (da non dimenticare che l'8 marzo sono state donate dalla cooperativa, e distribuite dai soci, le mimose alle clienti, ndr). Il vicario dell'Istituto comprensivo Luca Tesolin, portando il saluto della dirigente Maria Rita Esposito, ha rimarcato la collaborazione positiva con la cooperativa (la scuola era rappresentata, oltre che dagli alunni con famiglie, anche da numerose docenti). Infine Isabella Fiorot, assessore alle politiche dell'integrazione, pari opportunità e politiche energetiche di Azzano Decimo ha sottolineato come questo evento s'inserisca nell'ampio programma comunale per la Giornata Internazionale della Donna (presente anche la vicesindaco Lorella Stefanutto). Alla fine come detto visita alle opere e merenda sana organizzata dal caponegozio di Coop Azzano Decimo Michele Zilli su coordinamento del direttore di Coop Casarsa Stefano Cesarin.



Ad ispirare i lavori delle giovani, la lettura di “Mimosa in fuga”, albo illustrato con testi di Serena Ballista e illustrazioni di Paola Formica (edizioni Carthusia) in cui si racconta la vera storia del simbolo italiano che rappresenta questa Giornata, ovvero la mimosa.