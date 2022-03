Alla Fiera di Pordenone attesa per Novel Farm

"Aver deciso di dedicare uno spazio autonomo a valenza internazionale ad una esposizione fieristica nel campo delle nuove tecnologie dedicate all'agricoltura, dimostra ancora una volta la grande capacità dell'ente pordenonese di essere precursore dei tempi, sapendo guardare con ottimismo al futuro per cogliere le nuove sfide che giungono dal settore primario della nostra economia". Lo ha detto oggi l'assessore regionale alle risorse agroalimentari Stefano Zannier partecipando in remoto alla conferenza stampa di presentazione di Novel Farm, la mostra convegno sulle nuove tecniche di coltivazione e vertical farm in programma il 23 e 24 marzo del 2023 negli spazi espositivi di Pordenone Fiere.

L'iniziativa, ancora per quest'anno, si svolgerà come è avvenuto nel corso dell'ultimo triennio, all'interno di AquaFarm, la fiera dedicata all'acquacoltura e industria della pesca in calendario il 25 e 26 maggio, per poi diventare una manifestazione a se stante a partire dal prossimo anno.

Alla presenza del presidente dell'ente fieristico Renato Pujatti, l'esponente dell'esecutivo Fedriga ha salutato con soddisfazione il fatto di essere riusciti a dare autonomia alla mostra convegno sulle nuove tecniche di coltivazione in campo agricolo. "In una condizione come quella in cui stiamo vivendo ora - ha detto Zannier nel suo intervento - questo nuovo percorso deciso dalla Fiera riveste grande importanza; l'innovazione in agricoltura infatti è un processo che non potrà arrestarsi nonostante gli scenari complicati che ci circondano".

Restando agganciato al panorama mondiale, l'assessore regionale ha posto in evidenza il fatto che "apparentemente ciò che sta accadendo sembra essere qualcosa lontano da noi, salvo poi scoprire quanto invece ci tocca da vicino con le conseguenze che dobbiamo subire nel comparto primario. Forse il modello agricolo, come pensato e gestito fino a oggi, segna punti di criticità che vanno affrontati con scelte da assumere in tempi brevi sulla programmazione europee".

"L'attuale crisi - ha aggiunto Zannier - non può fermare l'innovazione: in questo senso non posso che salutare positivamente l'autonomia che avrà Novel farm in seno alle fiere internazionali ospitate a Pordenone, una iniziativa intraprendete che trova supporto della Regione in quanto va a toccare temi di estremo interesse".

"Le nuove tecniche di coltivazione e il vertical farm - ha aggiunto l'assessore regionale - sono senza dubbio settori che rappresentano il futuro; su di essi bisognerà pensare linee di intervento che vadano a supportare le imprese capaci di adattarsi a queste nuove forme di produzione di bene primario. Tutto ciò si andrà ad affiancare a quanto stiamo già facendo a favore dell'agricoltura tradizionale".

Nel corso della presentazione dell'evento fieristico è stata data la notizia secondo cui a Pordenone è nata Anifus, l'Associazione Nazionale Imprese Fuori Suolo, la prima del suo genere che raggruppa le aziende di questo specifico settore, riconoscendo così anche a livello di rappresentanza un comparto che sta diventando sempre più strategico per il futuro dell'agricoltura.

"Un ringraziamento - ha detto Zannier - va rivolto a Confindustria Alto Adriatico, anche in questo caso fortemente innovativa, che ha saputo cogliere un'esigenza nata dal territorio e che non tarderà ad avere riflessi a livello nazionale".