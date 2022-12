Alla Fiera di Udine torna Mittelmoda District

La decima edizione di Mittelmoda District, il progetto organizzato da Mittelmoda International Lab rivolto alle scuole secondarie di secondo grado a indirizzo abbigliamento e moda della Regione, si prepara alla fase finale, in programma mercoledì 14 dicembre nel quartiere fieristico di Torreano di Martignacco, dalle 9.30 alle 13. La mattinata sarà scandita da diversi momenti qualificanti dal punto di vista formativo e professionale, fino all’atteso defilè delle creazioni dei finalisti delle Scuole regionali partecipanti al contest.

Coinvolti gli studenti provenienti da tutte le scuole di moda della regione, che parteciperanno all’evento assieme ai loro docenti. Si tratta dell'Isis Cossar - da Vinci di Gorizia, dell'Isis D’Aronco di Gemona, del Liceo Artistico Fabiani di Gorizia, del Liceo Artistico Nordio di Trieste, del Liceo Artistico Sello di Udine, dell'Isis Zanussi di Pordenone e del Ceconi di Udine.

Dopo i saluti delle autorità, il programma della mattinata avrà inizio con la proiezione di un video sui 10 anni del contest regionale. Seguirà la testimonianza di Luca De Prà, vincitore di International Lab of Mittelmoda the Fashion Award 2022 (il concorso “senior” da cui il District regionale ha preso forma), svoltosi lo scorso settembre a Milano. Il giovane stilista racconterà la sua storia, la sua esperienza al contest internazionale e i progetti per il futuro, offrendo uno spaccato delle reali opportunità e possibilità lavorative presenti oggi nel mondo della moda.

Si proseguirà con un intervento da parte di una testimonial d’eccezione della moda: Susanna Huckstep, indossatrice, fotomodella e Miss Italia ‘84, che accompagnerà gli studenti in un viaggio inedito all’interno del fashion, visto con gli occhi di una modella professionista.

Come in ogni edizione, Mittelmoda District ha anche una guest school post-secondaria, per presentare agli studenti le future opportunità di studio dopo le superiori. Quest’anno ospite è Next Fashion School di Bologna, una realtà di riferimento accreditata e rispettata nel panorama italiano ed estero per l’alta formazione nella moda.

Sarà poi il momento dedicato all’attesa sfilata in cui verranno presentati i 23 progetti finalisti del Concorso Mittelmoda District, che sono stati selezionati da una giuria di esperti del settore, presieduta da Matteo Marzotto, tra le centinaia di proposte iscritte. Oltre alle creazioni dei finalisti, al Concorso Regionale Mittelmoda District 2022 sfileranno, le collezioni di alcuni talentuosi Alumni di Next Fashion School Bologna. Al termine della sfilata saranno premiati i quattro vincitori assoluti della decima edizione, uno per sezione in concorso: 1 Stilismo abiti; 2 Stilismo accessori; 3 Texture e Materiali; 4 Sviluppo modellistica.

ELENCO DEI FINALISTI

Stilismo – Abiti: Bendrea Adina Gabriela 4D Sello, Zanello Vera 3IIAM Ceconi, Trento Nicole 4C Nordio, Dobre Andrea 4B Fabiani, Cassisa Alice 5A – Cossar da Vinci.

Texture e Materiali: Gorasso Beatrice 4D Sello, Ghetiu Lia 4IIAM Ceconi, Vuletic Katarina 4C Nordio, Magris Teresa 4B Fabiani, Tognon Emma 3IAM Cossar da Vinci, Valent Viola 4A D'Aronco.

Stilismo – Accessori: Vidoni Federico 4D Sello, Quaiattini Elisa 3IAM Ceconi, Monti Raffaella 3C Nordio, Tramontina Sofia 4B Fabiani, Stepancic Sara 3IAM Cossar da Vinci, Sollero Antonella 3 – D'Aronco.

Modellistica: Morgante Marco 3D – Sello, Dragos Elisa 3IAM Ceconi, Di Nicuolo Giulia 4C Nordio, Devetak Alex 4B Fabiani, Alipo Tamborra Ginevra 3IAM Cossar da Vinci, Di Giusto Giulia 3A D'Aronco.

Mittelmoda District è un evento promosso da Mittelmoda International Lab con il sostegno di Regione, Camera di Commercio della Venezia Giulia– Azienda Zona Franca – Fondo Gorizia e con il supporto logistico di Udine e Gorizia Fiere Spa.