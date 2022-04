Alla Game Arena di Trieste un nuovo Guinness

Andrea Barone, in arte BeronZ, mantiene la sua promessa e, durante la due giorni di Trieste dedicata all’inaugurazione della prima Game Arena firmata Akidragon, entra nel Guinness dei primati. Con una sessione di freestyle della durata complessiva di 38 ore, lo streamer e influencer (6.5 mila follower su Twitch) compie l’impresa e nella notte di domenica 24 aprile entra nei libri di storia.

La diretta ha avuto inizio nel pomeriggio di sabato 23 aprile, durante la giornata di inaugurazione al centro commerciale “Il Giulia”. Luogo prescelto per compiere l’impresa è stata la sala streaming della Game Arena ma è stato possibile seguire la performance e sostenere BeronZ anche da remoto. La lunga diretta è stata trasmessa integralmente sul canale Twitch del freestyler e conseguentemente registrata come prova di evidenza del record infranto.

Ora la palla passa a Guinness World Records, che prenderà in carico tutto il materiale prodotto dallo streamer e verificherà il corretto svolgimento della sfida e il suo conseguente superamento.

BeronZ, freestyler e neo detentore del Guinness World Record per la sessione di freestyle più lunga mai eseguita: “Sono anni che mi alleno per questo record del mondo. All'inizio non ero serio, lo dicevo per scherzare. Iniziando a streammare su Twitch avevo trovato un modo per allenare fisico e mente tutti i giorni e, da quello che era un sogno, ora potrebbe diventare realtà. Attendiamo la conferma da parte di Guinness World Record ma siamo più che fiduciosi, dato che abbiamo rispettato in ogni dettaglio le linee guida richieste. Ringrazio i ragazzi della mia community e aki dragon per aver creduto in me e avermi fornito la splendida location all'interno della nuovissima esport arena di Trieste”.

