Alla Pro Loco Ialmicco l’ex sede CRI

Verrà concessa in uso all’Associazione Pro Loco Ialmicco l’ex sede della Croce Rossa Italiana di via Visco 2. Il Comune di Palmanova, proprietario dell’immobile ha deciso di stipulare una convenzione, della durata di tre anni, grazie alla quale la Proloco potrà utilizzare la struttura per la sue attività oltre a permettere l’uso, con continuità, di alcune sale da parte dell’Associazione Amici dei Bastioni, dell’Associazione di Cavalleria ANAC, dell’Associazione Bastioni Bike e dell’Associazione Micologica. Altri spazi come la sala riunioni e la cucina potranno essere utilizzate in singole giornate da altre associazioni o gruppi di persone richiedenti. Il canone annuo a carico della Proloco è stato fissato a 150 euro.



“Abbiamo cercato di venire incontro alle richieste delle associazioni. Vogliamo promuovere e sostenere l’associazionismo locale, per valorizzare e vivacizzare l’abitato di Ialmicco, creando un polo di aggregazione nella frazione. Desideriamo consentire la massima fruibilità dell’immobile attraverso l’utilizzo da parte di una pluralità di associazioni”, commenta il Sindaco Francesco Martines, assieme all’assessore con delega alle frazioni Mario Marangoni.



L’Associazione Pro Loco di Ialmicco si è offerta di prendere in carico la custodia dell’immobile, l’intestazione delle utenze, la pulizia dei locali e l’assegnazione degli spazi ad altre associazioni o gruppi di persone a fronte della sola richiesta del rimborso spese.