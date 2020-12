Alla Protezione Civile di Ruda la Croce di Malta

Durante il tradizionale discorso di auguri natalizi del Sindaco di Ruda Franco Lenarduzzi, quest'anno tenuto in diretta streaming sulla pagina Facebook istituzionale del Comune, il primo cittadino ha voluto consegnare un onorificenza speciale per i 20 anni del Premio “Croce di Malta” alla Squadra Comunale di Protezione Civile di Ruda. Una targa e una pergamena per ringraziare del grande lavoro svolto in questi mesi di emergenza sanitaria.

“Un anno funesto che ha visto i volontari della Protezione Civile impegnati quotidianamente, dimostrando la loro disponibilità, l'organizzazione e l’umanità. Un sentito, sincero e profondo grazie per quello che fanno per tutta la comunità, per le persone più deboli e più in difficoltà. Persone normali che dedicano il proprio tempo e la propria professionalità agli altri, rendendo un enorme servizio, soprattutto nei momenti di emergenza come quello che ora stiamo vivendo”, commenta Lenarduzzi.

Il riconoscimento “Croce di Malta” è stato attribuito alla Squadra Comunale per la distribuzione dei generi alimentari ai cittadini vittime del virus e della conseguente crisi economica, per l'attività di sorveglianza e aiuto durante il mercato settimanale, per il sostegno logistico fornito durante le operazioni di drive-in organizzate per eseguire i tamponi sanitari e per aver continuato a fornire i tradizionali servizi di pronto intervento anche durante il periodo di crisi.

“Il loro impegno è un esempio per tutta la cittadinanza. Attive azioni di solidarietà e volontariato che dimostrano come la comunità di Ruda sia unita e solidale”, conclude il Sindaco.