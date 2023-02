Alla ricerca, nuovo podcast su scienza e innovazione in Fvg

Sei episodi per esplorare il ruolo della ricerca di base come elemento cruciale per l’innovazione e la sostenibilità: questo l’obiettivo del nuovo podcast nato dalla collaborazione tra Area Science Park, Centro internazionale di fisica teorica Abdus Salam (ICTP), Rai Fvg e Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati e che sarà trasmesso ogni settimana a partire dal 21 febbraio all’interno della trasmissione “RADAR - Segnali dalla scienza, dalla cultura, dalla società” di Radio Rai Fvg e successivamente in streaming su Rai Play Sound.

Il Friuli Venezia Giulia è una regione particolarmente ricca di ricercatori e ricercatrici che lavorano nei laboratori delle università, degli enti di ricerca e delle imprese del territorio, ma il loro impatto è molto più che locale. Il podcast “Alla ricerca - storie di scienza e innovazione dei laboratori del Friuli Venezia Giulia” mira appunto a raccontare la qualità, la varietà e la multidisciplinarietà che caratterizza la ricerca in regione, e lo fa utilizzando uno stile colloquiale così da rendere il tema accessibile anche a un pubblico lontano al mondo scientifico.

Protagonisti della prima puntata il mare e i suoi suoni, sia quelli naturali che quelli causati dalle attività umane, raccontati oggi in anteprima all’Antico Caffè San Marco da Marta Picciulin, ricercatrice dell’Istituto di Scienze Marine-CNR di Venezia e collaboratrice dell’Area Marina Protetta di Miramare.

Sei episodi in totale in cui Gioele Lecquio e Pierluigi Masai, per circa dieci minuti, ci accompagnano attraverso le voci degli esperti alla scoperta della comunicazione quantistica, dell’invecchiamento sostenibile, dell’agricoltura 4.0, dell’idrogeno verde e del monitoraggio dei cambiamenti climatici.

Gli appuntamenti e i loro protagonisti sono:

• 21 febbraio - “Echi nel Golfo: l’inquinamento acustico sottomarino” con Paolo Diviacco (OGS); Marta Picciulin (CNR-ISMAR di Venezia; WWF AMP Miramare); Gianluigi Rozza (SISSA).

• 28 febbraio - “Fenomeni estremi: previsioni (in)certe?” con Nikola Holodkov (Area Science Park); Erika Coppola (ICTP); Valentina Gallina (ARPA FVG); Sergio Nordio (ARPA FVG).

• 7 marzo - “Idrogeno verde: una risorsa energetica” con Nicola Seriani (ICTP); Rodolfo Taccani (Università degli Studi di Trieste); Marta Boaro (Università degli Studi di Udine).

• 14 marzo - “Tra quantum? La rivoluzione della comunicazione quantistica” con Iris Paparelle (CNR-INO); Antonio Lanza (SISSA); Rosario Fazio (ICTP).

• 21 marzo - “Invecchiamento sostenibile: realtà o utopia?” con Laura Rizzi (Università degli Studi di Udine); Raffaella Rumiati (SISSA); Danilo Licastro (Area Science Park).

• 28 marzo - “La nuova rivoluzione agricola: tra microrganismi e intelligenza artificiale” con Vittorio Venturi (ICGEB); Laura Nenzi (Università degli Studi di Trieste); Federico Longobardi (WiforAgri).