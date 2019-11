Alla scoperta del mondo dei gatti

Il randagismo felino è un problema annoso e di difficile gestione che ha un impatto notevole, come possono testimoniare le associazioni di volontari che si occupano di animali. Nasce da queste considerazioni l'idea di organizzare una serie di incontri dedicati al gatto e al suo mondo, gratuiti e aperti al pubblico (per capienza della sala è necesario prenotare la propria adesione).

Gatti di casa, di strada, domestici o selvatici, sempre e comunque dei compagni di vita dall'indiscutibile fascino, non esenti da problematiche e malattie. Del gatto parleranno Michele Pozzer, Medico veterinario AAS 3, Laura Zoratti, medico veterinario O.V. UD 410, e i volontari delle associazioni presenti sul territorio. Il primo incontro è in pèrogramma sabato 9 novembre, dalle 15 alle 17 - spazio per l'intervento dei relatori - e dalle 17 alle 18 - spazio ai volontari -.

Gli altri incontri si terranno sabato 23 e 30 novembre e sabato 7 dicembre

Gli incontri si terranno in viale Venezia 264, al Centro Servizi Volontariato (cortile interno a destra della chiesa di San Giuseppe), a Udine.