Alla scoperta del Parco del Cormôr a Campoformido

Continuano le iniziative di promozione ambientale e culturale per la valorizzazione del Parco Comunale del Cormôr di Campoformido.

“Questi primi due eventi riaprono il calendario degli appuntamenti che l'Amministrazione comunale organizza per promuovere il nostro Parco Comunale del Cormôr di Campoformido che si sviluppa da Basaldella a Villa Primavera” spiegano il sindaco Erika Furlani e il vicesindaco Christian Romanini, con delega ad ambiente e cultura “Le attività quest'anno continueranno in autunno anche coinvolgendo direttamente le scuole del nostro istituto comprensivo col sostegno della Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia che ringraziamo”.

Il primo evento è una “Passeggiata stellare” con le guide naturalistiche Laura Fagioli e Pierino Picco che condurranno in notturna i visitatori a scoprire il Parco e il cielo stellato: appuntamento venerdì 22 luglio alle 21 presso il Mulino di Basaldella, in via Zugliano 13 con prenotazione consigliata tramite telefono Info e prenotazioni tel. o WhatsApp 347 2241970.

Il secondo evento è il “Concerto a sorpresa Prati in Musica” con i Green Waves che proporranno “Irlanda mediterranea” nell'ambito del Festival Nei Suoni Dei Luoghi dell'Associazione Progetto Musica con la collaborazione di Folkest: appuntamento sabato 30 luglio, alle 7 (in caso di maltempo, recupero 31 luglio, stessa ora) ritrovo presso il Mulino di Basaldella, via Zugliano, 13 per una passeggiata nel Parco del Cormôr di Campoformido della durata di circa 40 minuti accompagnati dalle guide naturalistiche Pierino Picco e Laura Fagioli.

Seguirà il concerto in un luogo inaspettato. Si prega di portare cuscino o plaid per sedersi sull’erba.

Per questioni organizzative è consigliata la prenotazione inviando la mail a: biglietteria@associazioneprogettomusica.org.