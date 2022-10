Alla scoperta delle Sale Cimeli della Julia

Venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 ottobre dalle 9 alle 12, la Brigata Alpina Julia apre la Caserma Di Prampero per far visitare le Sale Cimeli del Comando Brigata, in occasione del 150° anniversario di fondazione delle Truppe Alpine.

Sarà inoltre visitabile una mostra temporanea nei saloni d’onore, allestita in collaborazione con l'associazione storico culturale amici della fortezza di Osoppo, il museo della Grande Guerra di Cividale del Friuli, il museo della Grande Guerra di Timau e il museo della Guerra fredda di Chiusaforte.

Ingresso libero, da via Sant’Agostino 8. Per info: 0432-584179 u.resp.salecimeli@bjulia.esercito.difesa.it