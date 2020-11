Alla scoperta di anfibi e rettili del Friuli Venezia Giulia su Rai 3

Nuovo documentario della serie Passaggi a Nordest prodotto da Ivo Pecile e Marco Virgilio per Rai Fvg dal titolo 'Anfibi e rettili del Friuli Venezia Giulia'.

Domenica 22 novembre, alle 9.15, andrà in onda su Rai 3 (canale 3 digitale terrestre), mentre mercoledì 25, alle 21.20, su Rai 3 Bis (canale 103 digitale terrestre).

Si tratta di immagini straordinarie realizzate all'interno del progetto Ianus Imagine. Accompagnati dall’esperienza del naturalista di Tiziano Fiorenza il documentario vi porterà alla scoperta di alcuni dei luoghi più significativi del Friuli Venezia Giulia per incontrare le tante meravigliose specie di anfibi e di rettili che popolano il territorio e che hanno avuto alterne fortune nel rapporto con l'uomo e l'ambiente.