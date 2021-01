Alla Scuola di scacchi Vera Menchik il premio Herbert Garrett

L’assegnazione alla scuola di scacchi Vera Menchik della borsa di studio Herber Garrett "è stato un inaspettato riconoscimento dell’attività svolta in un anno non certo semplice", ha commentato così la direttrice tecnica Veronika Goi nell’apprendere del premio, consistente in pubblicazioni per un valore di mille euro.

“Con questi ulteriori libri” ha aggiunto l’istruttore Michele Perricone “la biblioteca della scuola, che già oggi può contare su oltre 200 volumi, confermerà il suo primato a livello nazionale e darà ai nostri allievi ulteriori strumenti per crescere in questo sport della mente”.

“Questa assegnazione per cui ringrazio il curatore", ha voluto sottolineare il presidente dell’Asd scacchistica pordenonese Walter Pajer, “conferma la bontà del lavoro svolto dagli istruttori. La giustezza della scelta compiuta due anni fa di dar vita a questa scuola di scacchi, puntando allo sviluppo del settore giovanile. E il secondo posto raggiunto dal giovane atleta Matteo Tomaselli nel campionato nazionale Under 8 recentemente disputatosi ne è una dimostrazione".

Il premio ha illustri precedenti: i GM Fabio Caruana, Daniele Vocaturo, Alessio Valsecchi, Marina Brunello (tanto per citarne alcuni).

Queste le motivazioni dell’assegnazione: Siamo proprio orgogliosi di chiudere l'anno assegnando la Borsa di studio Herbert Garrett 2020 alla Scuola di Scacchi Vera Menchik di Pordenone per il tramite del suo responsabile Vanni Tissino. Alla scuola abbiamo inviato oltre 1000 euro di libri che potranno essere letti e vissuti da tutti gli allievi (e gli istruttori) della scuola. Non avremmo potuto affidare in mani migliori il sapere che abbiamo creato negli anni.