Allarme sociale, prepariamoci ora a curare la povertà

Il ‘picco’ dell’emergenza sembra superato e con alterne perplessità e malumori ci prepariamo a passare alla ‘fase 2’, quella in cui ‘dovremo convivere con il virus’. Le preoccupazioni sono tante, non da ultimo l’allarme sociale lanciato da più parti sul rischio di ritrovarci tutti più poveri, molti addirittura al di sotto della soglia minima di sopravvivenza. Sul fronte di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale sono numerosi i soggetti coinvolti, sia istituzionali che appartenenti al terzo settore.

L’Alleanza contro la povertà in Fvg raccoglie un insieme di soggetti sociali (Acli, Cgil, Cisl e Uil, Confcooperative-Federsolidarietà, Banco alimentare, Lega delle cooperative – Legacoopsociali, Adiconsum, Cnca, Caritas, Società di San Vincenzo de Paoli, Federazione italiana organismi persone senza dimora, Banco farmaceutico, Azione cattolica e Forum del terzo settore) che hanno deciso di unirsi per costruire adeguate politiche pubbliche contro l’indigenza nella nostra regione.

“In questo momento ogni realtà che si occupa di tematiche sociali si è rimboccata le maniche per fare fronte all’emergenza – commenta Andrea Brachino, portavoce di Alleanza contro la povertà Fvg e direttore della Caritas della Diocesi di Concordia Pordenone -. È sotto gli occhi di tutti che ci sia un incremento dei bisogni. Per fare solo un esempio, l’Emporio solidale, un piccolo supermercato di quartiere, in cui le persone e i nuclei famigliari in difficoltà di Pordenone e Cordenons possono scegliere i prodotti dagli scaffali in modo autonomo e secondo le proprie esigenze, ha incrementato gli accessi del 34% in 15 giorni.

Una situazione che potrebbe peggiorare nei prossimi mesi, quando persone in situazione già fragile potrebbero precipitare. Penso non solo a chi non sta lavorando a causa del lockdown, ma a chi aveva perso il lavoro prima e ora non può trovarne un altro, a coppie giovani con lavori ‘precari’, ma anche a chi tirava avanti con attività saltuarie e che ora non può fare nulla. Finora abbiamo risposto ai bisogni alimentari, ma tra un po’ avremo a che fare con gli affitti, le bollette che non si riescono a pagare. In queste settimane per fortuna abbiamo visto tanta solidarietà, ma adesso è il momento di pensare già al futuro, perché non si può considerare l’aspetto economico e non quello sociale. Il primo passo, a mio parere è coordinamento: il confronto tra operatori del terzo settore, istituzioni e forze politiche è fondamentale per attuare strategie condivise ed efficaci.

Poi sarà necessario ripensare completamente alcune attività di carattere sociale, facendo memoria di quello che stiamo vivendo. Anche in seguito, partiamo da quello che già esiste e funziona, non inventiamoci per forza percorsi nuovi, che devono essere ancora messi a punto. Concentriamoci sui bisogni concreti e soprattutto puntiamo a rafforzare le reti di sostegno sociale. Ci sono molte persone in difficoltà, ma che non accedono ai servizi sociali, alle mense, ai buoni spesa, e per i quali basterebbe implementare un sistema virtuoso di solidarietà e aiuto. Non permettiamo che chi potrebbe farcela cada nella povertà, perché poi è più difficile per tutti risolvere la situazione”.