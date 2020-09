Allerta meteo, ecco come affrontare il temporale

Allerta meteo sul Friuli Venezia Giulia: sarà capitato a tutti di consultare almeno una volta il bollettino emesso dalla Protezione Civile regionale quando è attesa una precipitazione più intensa dell'ordinario. I temporali, negli ultimi tempi, anche in regione si fanno più intensi e violenti con danni sul territorio tra alberi sradicati, tegole e grondaie pericolanti. Meglio, quindi, non farsi trovare impreparati quando si parla di maltempo.

La Protezione Civile del Fvg ha diffuso sui social una piccola guida in caso di forti piogge e temporali con i consigli su come comportarsi e mettersi al sicuro in casa come in auto.



In casa è sconsigliato l'utilizzo di apparecchiature collegate alla rete elettrica e del telefono fisso. Meglio spegnere gli elettrodomestici e scollegare spine e antenne. Evitare di toccare elementi metallici collegati con l'esterno come ad esempio tubature, caloriferi e l'impianto elettrico, ottimi conduttori.



L' #AllertameteoFVG ti avvisa che potresti trovarti in pericolo. Attivati subito con le azioni di riduzione del rischio. Per esempio, in caso di temporali, evita lo sport all'aperto e aggiornati sugli sviluppi.

Non sostare sotto tettoie e balconi se il temporale ci sorprende all'esterno per il rischio caduta, mentre se siamo fuori casa è consigliato trovare riparo lontano dagli alberi. Mettersi al riparo lontano da dossi, creste e corsi d'acqua, così come da ferrate e impianti metallici. Se in auto, meglio accostare in sicurezza e attendere che il temporale si attenui prima di rimettersi in marcia. Piccole regole che si possono rivelare essenziali per non incorrere in pericoli e mettere al sicuro anche la propria abitazione.

Situazione attuale

Sull'Europa centrale è presente un campo di alta pressione, da lunedì però inizierà ad avvicinarsi una depressione da ovest e sulla regione affluiranno correnti meridionali, che saranno

progressivamente più umide e da martedì anche molto più instabili.

Previsioni meteo

Oggi probabili locali piogge in genere deboli e qualche rovescio. Domani probabili rovesci o temporali sparsi con piogge anche abbondanti. Su bassa pianura e costa, specie verso il Veneto, sarà possibile qualche temporale più forte con piogge localmente intense. Mercoledì piogge sparse da moderate ad abbondanti, con probabili locali temporali e piogge più intense.