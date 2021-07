Allerta meteo, i consigli per non farsi sorprendere dal maltempo

Caldo e afa non mollano la presa, ma per stasera è previsto un peggioramento del meteo sul Friuli Venezia Giulia con l'arrivo di qualche temporale, che potrà anche essere localmente di forte intensità, e che porterà un po' di refrigerio. Rovesci o temporali sono previsti dall'Osmer Arpa Fvg in particolare tra Prealpi Carniche e Carnia, ma anche in pianura e con minore probabilità sulla costa. In serata possibile qualche raffica di vento forte.

Come affrontare, allora, l'allerta meteo e il maltempo? I temporali estivi comportano spesso una serie di danni sul territorio tra alberi sradicati, tegole e grondaie pericolanti. Meglio, quindi, non farsi trovare impreparati quando si parla di maltempo.

La Protezione Civile del Fvg ha rilanciato sui social una piccola guida in caso di forti piogge e temporali con i consigli su come comportarsi e mettersi al sicuro in casa come in auto.



In casa è. Meglio spegnere gli elettrodomestici e. Evitare di toccare elementi metallici collegati con l'esterno come ad esempio tubature, caloriferi e l'impianto elettrico, ottimi conduttori.se il temporale ci sorprende all'esterno per l'occhio rischio caduta, mentre se siamo fuori casa è consigliatoIn montagna mettersi al riparo lontano da dossi, creste e corsi d'acqua, così come da ferrate e impianti metallici.Se siamoe attendere che il temporale si attenui prima di rimettersi in marcia.Ultimo consiglio, ma prezioso,per essere informati in tempo reale sull'evoluzione meteo in regione e nel Paese.