Allianz al fianco del Comune di Milano

Allianz nuovamente al fianco delle Istituzioni per fronteggiare l’emergenza sanitaria in corso. Dopo l’intervento in partnership con il Gruppo Sapio per l’ospedale in via di realizzazione negli spazi della ex Fiera di Milano, Allianz annuncia un significativo supporto a favore di due importanti iniziative del Comune di Milano per i cittadini milanesi maggiormente in difficoltà.

L’intervento andrà a sostegno sia del Fondo di Mutuo Soccorso, istituito dal Sindaco di Milano Giuseppe Sala per aiutare nell’immediato coloro che più di altri sono messi in difficoltà dalla diffusione del Coronavirus (https://www.comune.milano.it/fondomutuosoccorso), sia dell’iniziativa avviata per contrastare la povertà alimentare, di cui hanno già beneficiato migliaia di famiglie milanesi ricevendo la spesa settimanale a domicilio, grazie alla collaborazione fra il Comune di Milano e il Programma QuBi' - Ricetta contro la povertà alimentare, il Banco Alimentare della Lombardia, la Caritas Ambrosiana e altri partner.

“Il contributo di Allianz alle iniziative messe in campo dal Comune di Milano è molto prezioso e segno di sincera solidarietà", commenta il sindaco Sala. "In questo momento è fondamentale essere vicini, in tutti i modi possibili, a chi è più fragile. E Allianz ha saputo accogliere questo nostro appello con grande senso di responsabilità".

La Presidente di Allianz S.p.A., Claudia Parzani, ha commentato: “Ringraziamo il Sindaco Sala per averci offerto l’opportunità di dare il nostro contributo ad iniziative così importanti e concrete a sostegno di Milano e delle fasce più deboli della cittadinanza”.

Nell’ambito delle iniziative a sostegno dell’ospedale che verrà presto ultimato nella ex Fiera di Milano, Allianz ha inoltre messo a disposizione delle Istituzioni la palazzina liberty di Largo Domodossola.