Allo Stellini di Udine arrivano le 'Pause di salute'

Al liceo classico Stellini di Udine è partito il progetto pilota Pause di salute, ovvero azioni didattiche e organizzative che promuovono in classe il movimento, con l’obiettivo di migliorare il benessere psicofisico, ridurre i rischi legati alla sedentarietà e incentivare sani stili di vita dei nostri studenti.

Numerosi studi hanno evidenziato, appunto, che brevi “pause attive” (3 - 5 - 10 minuti) risultano efficaci per aumentare i livelli di attenzione, il piacere scolastico (desiderio di imparare e concentrarsi), migliorare il portamento e anche il comportamento e favorire il benessere psico-fisico. Quindi le “Pause di Salute” potranno essere svolte più volte durante la mattinata di studio come intervallo/break tra due lezioni successive, all’interno della lezione stessa, ma anche con lezioni fisicamente attive, con integrazione dell’attività fisica in altri insegnamenti disciplinari, il tutto attivando una periodica aerazione dell’aula.

Le “Pause di salute” saranno promosse in ambito scolastico e suggerite anche durante gli studi pomeridiani. L’apporto dell’attività fisica per la promozione della salute e la prevenzione di patologie cronico-degenerative è stato ampiamente evidenziato dalla letteratura scientifica, che suggerisce di aumentare il tempo d’impegno motorio dei giovani per contrastare le abitudini sedentarie.

Stili di vita sedentari conducono a ridotti livelli di attività fisica che incidono fortemente sul tasso di sovrappeso e obesità (un importante problema per la sanità pubblica), aumentando i fattori di rischio legati all’insorgere di malattie cardiovascolari e metaboliche nei giovani.

Le linee guida internazionali della World Health Organization (WHO, 2010) raccomandano, per bambini e adolescenti (5-17 anni), la pratica di almeno 60 minuti di attività fisica giornaliera da moderata a vigorosa (ridotti livelli di attività fisica si riflettono sul peggioramento delle prestazioni motorie coordinative e condizionali ma anche su un peggioramento delle funzioni cognitive, rendimento scolastico e fattori psicologico-relazionali). Tale invito viene suggerito anche dalle “Linee di indirizzo sull’attività fisica e motoria per bambini e adolescenti” emesse nel 2019 dal Ministero della Salute (per la scuola sono previste le “pause attive”, necessarie possibilità per aumentare i livelli di attività fisica all’interno della scuola, tali da favorire un migliore rendimento, una migliore e più prolungata capacità di attenzione…) e da quanto è stato sancito il 3 novembre 2021 nell’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano contenente le “Linee di indirizzo sull’attività fisica. Revisione delle raccomandazioni per le differenti fasce d’età e situazioni fisiologiche e nuove raccomandazioni per specifiche patologie” quale revisione del precedente documento e caldeggia le “pause attive” come preziosa opportunità per aumentare i livelli di attività fisica sia all’interno che all’esterno della classe scolastica.

Anche durante l’edizione 2022 di Fiera Didacta Italia, il più importante appuntamento fieristico sull’innovazione del mondo della scuola, è stato promosso il Convegno “Dalle pause attive alle pause dinamiche: apprendere attraverso il movimento”, al fine di promuovere in classe il movimento attraverso le pause dinamiche, con l’obiettivo di migliorare il benessere psicofisico, ridurre i rischi legati alla sedentarietà e incentivare sani stili di vita nell’età scolastica.

Il progetto si propone di contrastare la sedentarietà, incoraggiare sani stili di vita, valorizzare il movimento in ambito scolastico, promuovere un apprendimento efficace e favorire il benessere psicofisico degli studenti, dei docenti e di tutto il personale scolastico. In sintesi, gli obiettivi del Progetto “Pause di salute” sono: soddisfare il bisogno di movimento dei giovani; stimolare un’azione educativa e culturale della pratica motoria, fisica e sportiva perché diventi abitudine di vita; scoprire i benefici che l’attività motoria comporta sul cervello: miglioramento delle funzioni esecutive (in particolare attenzione e memoria), diminuzione dei sintomi dell’ansia, tensione, e stress emotivo, miglioramento del tono dell’umore e anche della qualità del sonno notturno; educare ad un corretto atteggiamento posturale al fine di evitare i dolori tipici di chi passa molte ore seduto (mal di schiena-algia vertebrale e mal di testa).

La progettualità, per documentare l’esperienza formativa, include l’elaborazione di due tesi di laurea in Scienze Motorie dell'Ateneo di Udine e l’itinerario di ricerca prevede il coinvolgimento degli studenti delle classi della sezione D, E e la IV B quali gruppi sperimentali, mentre gli studenti delle altre classi dell’istituto saranno coinvolti come gruppi di controllo (somministrando solo dei questionari).

Nella seconda parte dell’anno scolastico le “Pause di salute”, saranno promosse dai docenti di scienze motorie a tutte le classi e avranno anche la finalità di integrarsi con l’insegnamento dell’Educazione Civica, sulla “competenza in merito al benessere del cittadino attivo” (promuovere corretti stili di vita volti a migliorare la salute, ridurre le patologie croniche e dipendenze, contribuendo così al raggiungimento di una comunità sempre più sana, attiva e responsabile).

Al progetto prendono parte: Comune di Udine - Progetto O.M.S. “Città Sane”; Fondazione Friuli; ARDiS - Agenzia regionale per il diritto allo studio (Agenzia della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia); Corso di Laurea in Scienze Motorie – UNIUD; Associazione Sportiva Disabili “Basket e non solo” di Udine, al fine evidenziare come atleti paraplegici-tetraplegici, reduci da incidenti stradali, che vivono la maggior parte della giornata seduti sulla carrozzina e che grazie allo sport hanno ritrovato “la strada della vita”, possano testimoniare quanto sia importante contrastare la sedentarietà, favorire l’attività fisica giornaliera, vincere la pigrizia e realizzare nell’arco della vita quotidiana momenti di “pause attive”.

Sono, inoltre, coinvolti gli studenti del primo anno del Corso di Laurea in Scienze Motorie UniUd (100 allievi) e i docenti del Corso di Specializzazione per Insegnanti di Sostegno dell'Ateneo (300 partecipanti).

Il progetto viene seguito dal docente Claudio Bardini (referente per l’Educazione alla salute), mentre del Gruppo di Lavoro fanno parte i docenti Licia Cavasin, Giulia D’Orlando, Chiara Fragiacomo, Chiara Grossutti, Francesco Giordano, Sira Mandalà e gli esperti Stefano Lazzer, Eleonora Presacco, Francesco Rosso, Alessandro Vergendo e Rosarita Gagliardi.

Nella foto, il disegno realizzato da Berenice Lamaa - classe 3 E Liceo Classico Stellini Udine