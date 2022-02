Allo Stellini fa tappa di ‘Quattro Ruote per la Sicurezza’

Questa mattina, l’aula magna del liceo classico Stellini di Udine ha accolto il primo degli incontri formativi del progetto di educazione stradale e alla legalità ‘Quattro Ruote per la Sicurezza – Stili di vita, stili di guida’ che, dall’anno scolastico in corso, è stato proposto agli studenti delle classi terze e quarte delle superiori friulane.

Il progetto – presentato nei giorni scorsi – è stato avviato grazie alla collaborazione di soggetti pubblici e privati, quali la Prefettura di Udine, l’Ufficio Scolastico di Udine e la Consulta provinciale degli Studenti, la Sezione di Polizia Stradale di Udine, la Fondazione Friuli, il Rotary Club di Udine, l’Automobile Club di Udine, l’Arlef e Arriva Udine.

Durante il primo incontro formativo – e seguendo un format che sarà replicato negli altri appuntamenti – quattro classi hanno avuto la possibilità di approfondire l’aspetto medico-sanitario (effetti sui riflessi di alcolici e sostanze psicoattive), quello giuridico (relativo alle conseguenze per i responsabili) e quello incidentale in senso stretto (per quanto attiene la prevenzione consapevole). I primi due argomenti sono stati trattati da professionisti appartenenti al Rotary Club di Udine, il terzo è stato curato dal Dirigente della Sezione della Polizia Stradale di Udine.

Gli interventi in presenza, ovviamente nel massimo rispetto delle vigenti normative anti-Covid, hanno favorito un ottimo coinvolgimento degli studenti, anche mediante l’interlocuzione generata dai quesiti e dalle richieste di chiarimenti che i ragazzi hanno rivolto ai relatori nella parte conclusiva dell’evento.

Nelle prossime settimane analoghi incontri saranno replicati in altre scuole e, a breve, si conta di poter definire gli appuntamenti con tutti i dieci istituti che hanno aderito al progetto nell’anno scolastico, anche in considerazione del fatto che – grazie alla triennalità del progetto – si intende coinvolgere, a rotazione, tutti gli Istituti dell’ex provincia.

Parte integrante del progetto Quattro Ruote per la Sicurezza – Stili di vita, stili di guida è anche il concorso di idee che – come riportato nel bando che è appena stato inviato agli Istituti scolastici – è rivolto a tutti gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado dell’ex provincia. Il concorso è finalizzato alla realizzazione di elaborati – in forma grafica, fotografica, di videoclip o musicale – che inducano alla riflessione sulle tematiche della sicurezza stradale. Grazie al parternariato privato, saranno assicurati importanti premi sia agli elaborati vincitori, sia agli Istituti di provenienza degli studenti che li hanno realizzati, che saranno riconosciute nel corso di un evento pubblico appositamente organizzato.