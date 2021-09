Alnicco rinasce, musica e sostenibilità ambientale e sociale

Si apre la stagione delle iniziative dedicate ai giovani e alla comunità di Alnicco di Moruzzo grazie all’impegno del neonato comitato “Alnicco rinasce” che per sabato 25 settembre, a partire dalle ore 20.00, ha organizzato il concerto del gruppo Bon Jovi Tribute Band presso il parco dell’osteria Pan & Vin.

“Quello che vogliamo fare - annuncia Eva Faleschini coordinatrice del neonato comitato - è prima di tutto un’azione sociale: vogliamo fare in modo che il nostro paese prenda di nuovo vita, avvicinando i giovani e parlandogli con il loro linguaggio, per poi sensibilizzarli verso le tematiche della solidarietà e della sostenibilità ambientale”.

Infatti, dopo questo evento, il comitato “Alnicco rinasce” ha anche già in programma per il 9 ottobre prossimo una giornata di sensibilizzazione ambientale alla scoperta delle più belle colline del Friuli.



“Con un’iniziativa di turismo lento, porteremo le persone alla scoperta del nostro territorio, con una carrozza trainata da cavalli. L’escursione rispetterà il tempo degli animali, ci si fermerà quando loro si devono fermare. E poi ci sarà la valorizzazione dei prodotti del territorio e per farlo, con spirito di collaborazione, abbiamo messo assieme alcune realtà imprenditoriali locali”.Il comitato Alnicco rinasce unisce persone di ogni categoria sociale, mosse dalla volontà di ricostruire la socialità nei paesi, partendo dal coinvolgimento dei giovani e con l’obiettivo di ridare vita alla comunità.sono le tematiche che saranno sviluppate con eventi, manifestazioni e appuntamenti che si terranno nel corso di tutto l’anno.