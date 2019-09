Alpini, punto di riferimento per le comunità Fvg

"Un alto esempio di dedizione, abnegazione, spirito di collaborazione, sussidiarietà e generosità ma anche di capacità organizzative: è quello che gli Alpini offrono costantemente alla nostra comunità, trasmettendo nel contempo ai giovani, anche attraverso la testimonianza dei reduci, quei valori sui quali è stata fondata la Repubblica italiana e che contraddistinguono la nostra comunità. Un impegno che prosegue da generazioni per il quale la Regione è grata". È questo il messaggio espresso oggi a San Quirino dal vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, alla cerimonia dell'alzabandiera, svoltasi nella piazza principale del paese, nella giornata conclusiva della 44esima adunata sezionale degli alpini.

"Un corpo - ha rilevato il vicegovernatore - che è composto da uomini e donne capaci di affrontare e superare ogni difficoltà per aiutare chi ne ha bisogno, in guerra come nelle campagne di pace, valicando ostacoli di ogni natura".

"È con questo spirito - ha spiegato Riccardi - che gli alpini hanno contribuito alla costruzione dell'Italia, dimostrandoci che già ai tempi della guerra c'era chi credeva nel futuro del nostro Paese".

"Gli alpini - ha concluso il vicegovernatore - sono figli di questa terra, che ne condivide valori e obiettivi, e operano in stretta collaborazione con le istituzioni, offrendo il loro prezioso supporto nei momenti più difficili e significativi".

Prima dell'alzabandiera, Riccardi aveva espresso la gratitudine del Friuli Venezia Giulia ai due alpini più anziani presenti, Ottavio Pes, reduce della Campagna di Russia, e Onorino Pietrobon, sopravvissuto al naufragio del Galilea.

"La Regione sarà sempre al fianco degli Alpini che rappresentano un punto di riferimento per la nostra comunità". Lo ha affermato il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, al secondo raduno del Battaglione Alpini Tolmezzo a Venzone, al quale ha partecipato anche l'assessore regionale Barbara Zilli. Nell'esprimere il ringraziamento della Regione e ricordando che "Alpini lo si è tutta la vita", Fedriga ha voluto rimarcare l'importanza della loro presenza "per quanto si adoperano a favore del territorio e per lo stretto rapporto che li lega a tutti i cittadini".

"Anche attraverso queste manifestazioni - ha evidenziato il governatore - è doveroso celebrare i valori degli Alpini che, oggi più che mai, vanno tenuti vivi, alimentati con gli esempi e trasmessi alle nuove generazioni in quanto sono testimonianza quotidiana delle nostre radici".

Durante la cerimonia nella caserma Feruglio, dopo l'alzabandiera e la donazione del labaro al comandante dell'8° Reggimento Alpini, Franco del Favero, da parte del presidente della sezione Ana di Gemona del Friuli, Ivo Del Negro, Zilli ha voluto sottolineare i tanti interventi che hanno visto gli Alpini in prima linea a favore delle popolazioni come fu, in particolare, nella tragedia del terremoto che colpì il Friuli nel 1976.

"La loro storia - ha aggiunto l'assessore - è costellata da sacrificio, abnegazione e dedizione, dal mettersi sempre a disposizione dell'altro e dall'attaccamento a Tricolore e Patria. Si tratta di concetti - ha concluso Zilli - che non sono solo parole ma vera e propria sostanza per questo Corpo e costituiscono un esempio permanente per tutti, continuando ad essere fonte di ispirazione civile".