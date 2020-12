Alpini, don Gnocchi e Toni Capuozzo soci onorari di ProgettoAutismo Fvg

Fondazione Progettoautismo Fvg onlus, in occasione delle prossime festività natalizie, al fine di manifestare la vicinanza ideale agli uomini e donne dell'8° Reggimento Alpini impegnati in missione di pace in Afghanistan, ha organizzato per il 23 dicembre prossimo una videoconferenza di saluti e auguri tra la Fondazione Beato Don Carlo Gnocchi, l’amico e grande giornalista Toni Capuozzo, la Sezione di Cividale dell'Ana e il personale del Distaccamento alla sede nazionale dell’8° Reggimento Alpini.

Il programma prevede un breve intervento di saluto da parte di tutti gli invitati e culminerà con il conferimento delle tessere di Socio Onorario della Fondazione Progettoautismo Fvg onlus all'8° Reggimento Alpini, alla fondazione Don Carlo Gnocchi e a Toni Capuozzo: “È per noi grande motivo di orgoglio poterli finalmente annoverare tra i nostri soci onorari” dichiara Elena Bulfone “essendo da sempre vicini alla nostra fondazione, che pur essendo stata fondata nel febbraio 2020, è attiva sul territorio come associazione fin dal 2006".

In questa felice occasione la presidente Bulfone presenterà tre Associazioni di genitori che sono state partecipate alla Fondazione: Il Bruco e la Farfalla di Paularo, VoicomeNoi di Monfalcone e La Casa dell’autismo di Pordenone che vogliono organizzare risposte concrete per i loro figli con autismo e che la Fondazione supporterà gratuitamente regalando loro esperienza e know-how.

“La nostra missione ora si sta allargando e sta orientandosi verso un welfare generativo e partecipato che parta dal basso: offriremo gratuitamente ad associazioni di genitori saperi e abilità, competenze ed esperienze necessari per attivare servizi gratuiti o a costo contenuto per persone con autismo. Il nostro sogno”, prosegue Bulfone “è dare soluzioni all’emergenza autismo, promuovere forme di sharing economy e percorsi di tutoraggio e accompagnamento per famiglie che, a loro volta, ne aiutino delle altre. Vogliamo cambiare l’assetto del territorio a favore dei nostri figli con autismo in maniera partecipata, questo è il nostro nuovo sogno”.