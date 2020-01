Alta formazione in ambito culturale

Sono ancora aperte le iscrizioni per un nuovo corso creato da Cramars, cooperativa per la formazione professionale, lo sviluppo locale e l’innovazione sociale in Carnia e nell’Alto Friuli, in partenza a fine gennaio 2020. Nuove competenze per l’impresa creativa e culturale è il titolo per questo corso di aggiornamento pensato per chi opera nel mondo dell’associazionismo o dell’impresa creativa a partire dalla sfera dell'arte, dello spettacolo, della musica e dei video.

Il programma formativo di 44 ore sarà focalizzato sulle competenze necessarie per creare relazioni attraverso le reti e i distretti dell'Europa contemporanea e sugli elementi innovativi da introdurre nelle varie tipologie e forme d'arte. Infine, una parte sarà riservata a come intercettare i finanziamenti di investitori pubblici e privati, non solo a livello locale ma anche a livello nazionale ed europeo. Il corso, totalmente gratuito, si terrà a Tolmezzo in via della Cooperativa 11/n ed è dedicato a persone occupate, di-soccupate, inattive e inoccupate di età compresa tra i 18 e i 65 anni.

Inoltre, tornano i corsi di lingua: inglese e tedesco. Due i livelli previsti: base e conversazione. Il primo, sviluppato su un totale di 30 ore, è ideale per un primo approccio all'idioma straniero o per riprendere le nozioni acquisite in passato. Il secondo, con una durata prevista di 21 ore, è indirizzato a chi ha una buona conoscenza della lingua e vuole migliorare la propria fluidità nel parlato, utilizzando in modo preciso le regole grammaticali. Questi corsi sono aperti a tutti sia occupati, sia disoccupati.

Per avere ulteriori informazioni, si può visitare il sito www.coopcramars.it.