Alternanza scuola-lavoro, premiata la Danieli

Danieli, attraverso la sua Academy, ha vinto il primo premio in Italia promosso dalla Camera di Commercio italo-germanica per i percorsi di alternanza scuola-lavoro. “Si tratta – spiega il responsabile del progetto per Danieli, Giampietro Zamó – di ‘Intesa’, ovvero Integrazione tra scuole e aziende. Il percorso è iniziato nel 2000 grazie a un concorso d’idee con il Malignani di Udine e si è poi ampliato ad altre scuole, coinvolgendo in questi anni anche realtà del resto d’Italia, oltre che di Austria e Slovenia. Accanto ai classici ‘stage’, Intesa prevede, infatti, progetti più corposi, realizzati grazie alla stretta collaborazione con gli insegnati, ma anche in base agli spunti degli studenti, che sono direttamente coinvolti”.

“Nell’ambito di questo concorso nazionale eravamo gli unici rappresentanti del Nordest ed è quindi un particolare vanto aver conquistato il primo premio presentando, come progetto pilota, l’ultimo realizzato, che ha visto impegnati gli studenti del Malignani e quelli dell’Its Cannizzaro di Catania”, conclude Zamò.