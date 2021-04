Amaro, al via alle richieste per i Buoni spesa

C’è tempo fino a venerdì 7 maggio per presentare la domanda finalizzata all’accesso ai buoni spesa, l’iniziativa di “Solidarietà alimentare” indirizzata a cittadini e nuclei familiari del Comune di Amaro più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-19 e alle famiglie in difficoltà. L’amministrazione comunale ha attivato una seconda edizione della misura di sostegno alla quale possono accedere colori i quali non hanno beneficiato del precedente riparto e che sono in possesso di un’attestazione Isee pari o inferiore a 12 mila euro. Le domande vanno presentate secondo la modulistica e le modalità pubblicate sul sito istituzionale www.comune.amaro.ud.it.



L’intervento rappresenta un aiuto per l’acquisto di prodotti alimentari (escluse le bevande alcoliche), i prodotti per la pulizia della casa e l’igiene personale.



I buoni spesa potranno essere ritirati esclusivamente dopo aver ricevuto dal Comune un sms con la data di consegna. Potranno essere utilizzati fino al 30 settembre 2021 negli esercizi aderenti all’iniziativa.