Amaro, asta pubblica per la concessione di locali

Il comune di Amaro ha indetto l’asta pubblica per la concessione in uso – a titolo oneroso - dei locali siti in piazza Tamburlini, al primo piano dell’immobile accessorio alla sede municipale.

Potranno partecipare tutti gli operatori economici (sia persone fisiche che giuridiche, in forma individuale e societaria) interessati ed in possesso (o che si impegnano a possederli entro 60 gg) dei requisiti stabiliti nel bando.

Le offerte dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Amaro entro le 12 di lunedì 31 maggio. Bando e moduli sono pubblicati sui siti internet dei comuni di Amaro, Cavazzo Carnico, Tolmezzo e Verzegnis.

Per informazioni: ufficio Patrimonio, tel. 0433 487436.

