Amaro, tre borse lavoro giovani

L’amministrazione comunale di Amaro intende attivare tre borse lavoro destinate ai giovani dai 18 ai 24 anni residenti nel territorio comunale. Le attività previste dal progetto prevedono interventi di cura, pulizia e manutenzione del territorio, delle aree pubbliche in generale, degli impianti sportivi e degli edifici comunali.

Il periodo di svolgimento delle attività va dal 24 agosto al 4 settembre, dal lunedì al venerdì con orario 8-12, per un totale complessivo di 40 ore di lavoro. Sono obbligatorie anche 8 ore di formazione sulla sicurezza sui luoghi di lavoro – in data 20 agosto - per chi non fosse già in possesso di attestato di frequenza ad analogo corso. Il compenso previsto è di 200 euro.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di Amaro entro le ore 12 di venerdì 14 agosto. Possono essere inviate via mail al seguente indirizzo: segreteria@com-amaro.regione.fvg.it (sottoscritte con firma autografa e accompagnate dalla copia del documento di identità del firmatario) oppure - esclusivamente se impossibilitati a inoltrare la richiesta via mail - consegnate di persona allo Sportello del Cittadino del Comune di Amaro in via Roma 33, primo piano, nei seguenti giorni e orari: dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 12.30, lunedì e giovedì anche dalle 17 alle 18.

Il progetto partirà solo con la copertura dei tre posti disponibili; nel caso le domande superassero la disponibilità dei posti si procederà ad un sorteggio che darà origine ad una graduatoria. Gli assegnatari saranno contattati telefonicamente.

Avviso e modulistica sono reperibili sul sito internet www.comune.amaro.ud.it; per informazioni contattare l’Ufficio Assistenza della Gestione Associata tra i Comuni di Amaro, Cavazzo Carnico, Tolmezzo e Verzegnis telefonicamente al seguente numero 0433.487969.