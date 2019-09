Amazon apre a Fiume Veneto. E pensa al Cro

Il deposito di smistamento di Amazon aprirà ufficialmente i battenti a Fiume Veneto mercoledì 25 settembre. Il nuovo magazzino da 4.500 metri quadrati creerà cento posti di lavoro a tempo indeterminato, 30 persone assunte direttamente dal colosso americano dell’e-comemrce, come dipendenti del deposito, mentre una settantina saranno gli autisti assunti dai corrieri partner di Amazon che ritireranno i pacchi dal deposito e li consegneranno ai clienti nel Nordest.

La ricerca del personale è stata svolta dall’agenzia interinale Adecco, durante le ultime settimane. Alla cerimonia d'inaugurazione saranno presenti Gabriele Ugolini, Responsabile di Amazon Italia Logistics per il Nord Italia, e Jessica Canon, sindaco di Fiume Veneto, che ha da subito sottolineato come "questo nuovo insediamento logistico rappresenterà anche un’opportunità per i nostri concittadini, in termini di nuovi posti di lavoro, per le imprese locali, favorendone l’attività, oltreché un ulteriore servizio a vantaggio di tutta la comunità”.

Amazon ha investito 1 miliardo e 600 milioni di euro e creato più di 5.500 nuovi posti di lavoro in Italia dal suo arrivo nel Paese nel 2010.

E oltre alle buone notizie sul fronte dell’occupazione, il primo segno tangibile di Amazon guarda alla solidarietà. Il giorno dell’inaugurazione, alle 11, l’azienda effettuerà una donazione a sostegno dell’Area Giovani che assiste adolescenti e bambini malati di tumore in cura al Centro di Riferimento Oncologico di Aviano. Insomma, un bel biglietto da vista.