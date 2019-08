Amazzonia in fiamme e dal Friuli parte l'SOS

Mentre la Foresta amazzonica continua a bruciare, divampano anche le polemiche e soprattutto si accende la mobilitazione ambientalista. L’appello a manifestare per l’Amazzonia lanciato dal movimento ‘Fridays For Future’ di Greta Thunberg è stato accolto anche in Friuli. Sulla scia dello slogan mondiale #SOSAmazonia, si terranno nei prossimi giorni due presidi nella nostra regione.

Il primo è previsto per domani, martedì 27 agosto, a Gorizia, in piazza Vittoria, davanti alla Prefettura, dalle 18 alle 21. L’iniziativa è stata lanciata da Potere al Popolo Isontino, che parteciperà alla protesta assieme a Verdi Fvg e ad altri comitati e associazioni che decideranno di unirsi.

Mercoledì 28 agosto sarà invece il turno di Udine. Anche in questo caso il presidio comincerà alle 18, e il punto di ritrovo sarà piazza Matteotti. L’evento è organizzato da Fridays For Future Udine, che anticipa la volontà di scendere in piazza anche in occasione dello Sciopero Mondiale in difesa del futuro previsto per il 27 settembre.

L’obiettivo dei manifestanti è quello di far sentire la propria voce contro le cause e i responsabili di questa catastrofe: in particolare è sotto accusa la politica economica del presidente del Brasile Jair Messias Bolsonaro.

Più in generale, ciò che sta a cuore agli ambientalisti è continuare a sostenere la necessità di agire per fermare la corsa all’autodistruzione del nostro pianeta.