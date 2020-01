Ambiente e salute al Malignani

Sabato 1 febbraio, dalle 8.30 alle 10.50 nell'aula magna dell'Isis Malignani di Udine, si terrà un convegno su Ambiente e salute. Gli studenti saranno protagonisti del Progetto Genki che, per il terzo anno consecutivo, permetterà loro di approfondire, affiancati da esperti appartenenti alle Associazioni che hanno promosso Genki (tra cui Legambiente, Alpi Onlus, Movi Fvg), i temi legati all’inquinamento dell’aria che tutti respiriamo, partendo dall’analisi dei dati che loro stessi misureranno utilizzando una centralina messa a disposizione dalla Eurotech Spa per il monitoraggio di diversi parametri.

Oltre all’approfondimento delle tematiche, centrate su Ambiente e Salute (in relazione a traffico veicolare, riscaldamento domestico, fumo, etc.), che gli studenti svilupperanno nel corso dell’anno, proponendo modalità concrete con cui possono contribuire al miglioramento dell’ambiente, per la prima volta porteranno la testimonianza delle loro esperienze all’esterno della scuola, andando a incontrare alcune associazioni che operano in un quartiere limitrofo: Comunità Piergiorgio, Fondazione Casa Immacolata, Punto Luce in rete (Get Up) e Anteas.

Il Progetto Genki, attivo in tutta la Regione, darà anche modo ai ragazzi di condividere le esperienze con loro coetanei appartenenti ad altri otto istituti superiori di tutto il Fvg con diversi indirizzi di studio.

Dopo i saluti del dirigente scolastico Andrea Carletti, è previsto l’intervento della professoressa Cecilia Rizzotti, responsabile rapporti Industria e Lavoro. A seguire spazio a Ilda Ceka, Y Revolution; Mario Canciani, associazione Alpi Onlus- Liberi di respirare; Stefano Fattori, associazione Pianta il Futuro; Ugo Padulosi, Eurotech; Sandro Cargnelutti, Legambiente, e Stefano Del Bianco, Movimento Di Volontariato Italiano.