Amga supera i confini con il Feff 22

Vocazione all’eccellenza e internazionalità sono le caratteristiche fondanti del Far East Film Festival, kermesse dedicata all’universo cinematografico asiatico che intende portare all’attenzione di un pubblico via via crescente pellicole e lavori capaci di ridurre distanze geografiche e culturali avvicinando Occidente e Oriente. Dato il periodo, quest’anno gli organizzatori hanno rivoluzionato l’assetto del festival: non più Udine come scenario ma Mymovies, online dal 26 giugno al 4 luglio. Sul sito dell’evento sono disponibili diverse modalità di accreditamento e il programma completo con oltre 40 pellicole, eventi e focus incontri in modalità digitale.

Rilievi artistici e sociali, dunque, si saldano con efficacia e attualità e diventano il tratto distintivo di un evento a cui Amga Energia & Servizi anche quest’anno, non ha voluto far mancare il proprio sostegno. Da sempre attenta alle migliori esperienze artistiche espresse dalle proprie comunità di riferimento, la società commerciale del Gruppo Hera per la vendita di luce e gas in Friuli Venezia Giulia ha infatti accolto con favore l’opportunità di proseguire una collaborazione che qualifica a livello internazionale il profilo dell’offerta culturale di Udine, dove si è sempre tenuta la kermesse.

“Siamo orgogliosi di sostenere questo evento di rilievo internazionale – dichiara Cristian Fabbri, Amministratore Delegato di Hera Comm. – Un festival che riesce a giungere, rinnovandosi creativamente e organizzativamente, alla ventiduesima edizione, dimostra di aver conquistato il pubblico e di essere in grado di offrire una programmazione cinematografica unica. Del resto il radicamento territoriale del nostro Gruppo passa anche attraverso la promozione delle manifestazioni care alle persone a cui ci proponiamo ogni giorno con i nostri servizi e le nostre offerte commerciali".