Amianto, a Monfalcone 100mila euro per lo smaltimento

Monfalcone in prima linea per lo smaltimento dell'amianto, sia per i privati sia per le aziende che possono attingere ai contributi, contribuendo così a bonificare la città.



Anche quest'anno, infatti, sono stati stanziati 100mila euro per accompagnare i cittadini nello smaltimento dell’eternit, come sostegno economico alla necessaria bonifica, un contributo che si va ad aggiungere a quello già previsto dalla Regione. I bandi comunali saranno pubblicati entro il 31 maggio sul sito del Comune.



Monfalcone rientra in una ricerca di mappatura regionale che ha portato ad individuare la presenza di 360 coperture contenenti amianto. L’attività di telerilevamento e di analisi dell’immagine ad alta risoluzione acquisite dal drone ha consentito di individuare situazioni in "pessimo stato", "stato scadente" e "stato discreto".

Per sapere se l'abitazione è stata censita è possibile rivolgersi allo sportello amianto e prendere appuntamento.



Lo sportello, previo appuntamento telefonico 0481 494470-471-474 o mail ambiente@comune.monfalcone.go.it, è aperto al pubblico nei seguenti orari:

lunedì 9-12 e 15.30-17.30; mercoledì 15.30-17.30; venerdì 9-12.