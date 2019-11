Amici a quattro zampe protagonisti al Centro Commerciale GranShopping Granfiume

Il Centro Commerciale GranShopping Granfiume ha deciso di regalare alla propria utenza un appuntamento rivolto ai nostri amici 4 zampe, con un weekend che vede ospiti le associazioni del territorio impegnate in attività di sensibilizzazione a favore dell’affido e contro il randagismo e l’abbandono degli animali. L'appuntamento è per il 9 e 10 novembre.

Stand di rifugi, canili e associazioni animaliste, esibizioni dei centri cinofili del territorio, punti di informazione per il benessere animale ed educazione di base, incontri con veterinari ed esperti.

Nel corso delle due giornate al Centro Commerciale Granfiume Gran Shopping si susseguiranno le sfilate canine con premiazioni ai più simpatici, gatti Maine Coon e dimostrazioni di ricerca e soccorso. Negli spazi esterni, una piccola fattoria didattica con tanti animali da cortile e il battesimo della sella con un simpatico asinello.

Sarà inoltre possibile partecipare con il proprio amico a 4 zampe ad una rassegna canina amatoriale gratuita, iscrivendosi nei due week end antecedenti all’evento (26-27 ottobre 2019 e 02-03 novembre 2019) e nelle giornate del 09-10 novembre fino alle ore 17:00, presso la postazione della regia presso l’Area Show.

Parteciperanno al Pet Show: l’Assistenza Sanitaria Veterinaria Mi Fido di Te, la toelettatura Zoo Splash, la Fattoria Sociale Il Ponte, l’allevamento Argento Vivo, l’associazione Insieme per FBM, l’associazione Mirua, l’allevamento Ruffians Maine Coon, il centro YES DOG, l’associazione Enpa, il Canile Villotta, l’associazione cinofila La Colita, la dog training school Dragonfly ASD, l’allevamento Rovi Fioriti e la Scuola di Salvataggio Trieste.

Sarà una grande occasione per trascorrere un’esperienza unica in compagnia degli amici animali.