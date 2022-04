Amici a quattro zampe sedotti e abbandonati

La pandemia ha profondamente modificato i nostri stili di vita e negli ultimi due anni sempre più famiglie italiane hanno deciso di adottare un cane o un gatto per colmare il vuoto creato dal lockdown e dall'isolamento. Durante il periodo pandemico, il pet è stato per molti proprietari uno dei pochi soggetti – se non l’unico – con il quale avere un contatto “reale” in un contesto di relazioni virtuali.



Nel 2020 sono cresciute esponenzialmente le adozioni di animali da compagnia in Italia, superando quindi il rapporto di uno a uno tra i pet e la popolazione residente valido fino all’anno precedente. Il 32,8% di chi possiede uno o più pet ne ha acquistato o adottato almeno uno dopo lo scoppio dell’emergenza sanitaria.



Gli animali d’affezione maggiormente presenti in Italia sono i pesci che, contando più di 29,9 milioni di esemplari. Oltre 16 milioni sono i cani e i gatti, con entrambe le popolazioni in aumento.



La crescita delle adozioni di cani e catti, che Enpa aveva registrato nella fase acuta dell’emergenza sanitaria, arrivando a dichiarare un incremento del 15% rispetto al 2019, si è ridotta nel 2021 che è stato un anno di "riflusso", in cui molti pet adottati durante la pandemia sono stati ceduti per una varietà di motivi.Assalco ha tracciato anche l’identikit del proprietario, attraverso un’indagine commissionata a Wamiz28. I nuovi proprietari sono prevalentemente donne (81,3%), tra i 45 e i 54 anni (27,1%) e residenti al Nord (57,5%).L’animale d’affezione più presente nelle case è il cane: il 67,7% ne ha almeno uno, mentre il 60,3% convive con almeno un gatto.Tra i benefici riconosciuti ai pet, gli intervistati citano il fatto che gli animali d’affezione alleviano lo stress e le tensioni quotidiane (70,4%), mettono allegria (61,1%) contribuiscono a unire la famiglia (41,1%).Altri ritengono che gli animali permettano ai bambini di coltivare relazioni anche quando devono stare lontano dai coetanei (36,9%) e di essere invogliati a tenersi in movimento giocando all'aperto (30,2%). Secondo il 59%, gli animali d’affezione permettono ai teenager di esprimere le loro emozioni senza paura di essere giudicati. Più di 1 intervistato su 3 ritiene che i pet sollecitino i ragazzi a passare del tempo all'aperto (37,5%), mentre circa 1 su 4 vede negli animali un sostegno particolarmente utile per chi non può frequentare la scuola ed è costretto alla didattica a distanza (27,6%).La presenza del pet è molto apprezzata anche da chi è alle prese con lo smartworking, tanto che proprio il fatto di essersi abituati a lavorare accanto al proprio pet genera preoccupazione in chi deve rientrare in azienda.Anche gli anziani rientrano tra i maggiori beneficiari della presenza dei pet, come studiato negli anni da Senior Italia Federanziani e confermato dall'indagine Assalco – Wamiz. Secondo l’84,4% degli intervistati, abitare con un animale d’affezione è un ottimo antidoto alla solitudine. Durante la pandemia il 59,6% ha risposto che i proprietari si sono mantenuti attivi portando gli animali a spasso o giocando con loro, mentre il 39% ha ricordato che, grazie all’animale da compagnia, ha conosciuto più persone all’interno della loro comunità, frequentando i parchi urbani o recandosi dal veterinario.

