Ampezzo, Palazzo Unfer più vicino alle famiglie

Il Comune di Ampezzo continua a supportare la famiglia e investire sul settore sociale. A Palazzo Unfer, sede del museo geologico della Carnia, della pinacoteca Davanzo e di diverse mostre temporanee organizzate della Rete Museale della Carnia, è stato introdotto un nuovo servizio a supporto delle famiglie con bambini piccoli, mediante l’installazione di un fasciatoio e un seggiolino con le cinture in cui riporre in sicurezza i bambini e dando maggiore autonomia al genitore.

“Vogliamo supportare concretamente le famiglie con bambini piccoli, offrendo un servizio concreto e utile pensato per loro", riferisce la vicesindaco Valentina De Luca. Un piccolo tassello che migliora l’accoglienza delle famiglie in paese e migliora ulteriormente l’accessibilità dello storico palazzo.

“Il palazzo Unfer - spiega De Luca - per le sue caratteristiche, è altamente accessibile e viene segnalato anche dalla rete museale come struttura consigliata per persone con problematiche fisiche”.

La struttura dispone della rampa di accesso, del bagno per disabili, dell’ascensore ed è a disposizione del pubblico la figura del custode. Il servizio sarà fruibile da residenti e turisti negli orari di apertura al pubblico del museo.