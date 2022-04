Ampliato il convitto Lazzaro del Bachmann

"Il completamento del secondo piano del convitto Luciano Lazzaro a Tarvisio, inaugurato oggi, rappresenta un tassello importante per accrescere le potenzialità del liceo Bachmann, attrarre un numero maggiore di studenti e valorizzare il territorio. Grazie ad un lavoro di squadra e alle risorse che abbiamo stanziato, pari a un milione di euro, riusciamo a dare una risposta alle esigenze della scuola e dei ragazzi".



Lo ha detto l'assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio, Graziano Pizzimenti, in occasione dell'inaugurazione odierna dei nuovi spazi del convitto Luciano Lazzaro a Tarvisio a cui hanno partecipato il vicepresidente del Consiglio regionale Stefano Mazzolini, il primo cittadino Renzo Zanette, la dirigente dell'Istituto Doris Siega con Tiziana Candoni direttore generale Bachmann Sport College oltre ad Augusto Viola commissario dell'Edr.



"Abbiamo inserito una posta di bilancio dedicata all'acquisto degli arredi dell'ultimo piano che permetterà il definitivo completamento del convitto entro l'anno" ha informato Pizzimenti ringraziando tutti gli attori che hanno consentito il raggiungimento del positivo risultato.



"Il liceo - ha aggiunto Pizzimenti - attrae studenti dall'Italia e dall'estero, contribuisce alla formazione interculturale, offre sport di alto livello senza tralasciare l'istruzione: è un fiore all'occhiello per tutta la regione".



L'Amministrazione regionale, come è emerso nel corso dell'inaugurazione, ha stanziato, negli ultimi 4 anni, circa 5 milioni di euro sull'edilizia scolastica a Tarvisio per interventi di adeguamento sismico, efficientamento energetico sugli edifici scolastici oltre a quelli specifici sul convitto. Questi ultimi, in particolare, amplieranno il numero delle attuali camere da letto da 80 a 130 e permetteranno quindi di garantire una ulteriore crescita del liceo sportivo e dell'intero istituto omnicomprensivo Bachmann. Il fabbricato, inoltre, è certificato CasaClima Gold con un livello di isolamento ed efficienza termica superiore alla norma.