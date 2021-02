Anagrafe canina, a Ronchi aumentano gli amici a quattro zampe

Una ripresa nella popolazione, ma un aumento anche nella presenza dei fedeli amici a quattro zampe. A Ronchi dei Legionari l'anagrafe canina gestita dal servizio di stato civile del Comune parla chiaro.

Alla fine del 2020 erano 1.754 i cani regolarmente registrati, contro i 1.727 del 2019. Un aumento non di poco conto all'interno delle quasi 6mila famiglie presenti nella cittadina e a una popolazione di quasi 12mila abitanti.

E sono 98 le razze che, complessivamente, sono disponobili nel data base che esprime quello che è l'indice di gradimento dei ronchesi nei confonti dei cani. Ancora un volta, come nel passato, a fare la parte dei leone sono i sempre simpaticissimi e affettuosi meticci: 717.

Cani che, spesso, vengono adottati in uno dei rifugi esistenti in tutta la regione e che ripagano le famiglie con affetto, amore e dedizione. Una vera gioia per grandi e piccini.

Ma, poi, ci sono anche 73 labrador retriver, 64 barboni, 62 chihuahua, 57 pastore tedesco, 54 maltese ed altrettanti pinscher. Ancora, nella lunga lista, ecco spuntare 36 cocker spaniel inglese, 35 bassotti tedeschi, 32 bouledougle francese e 31 yorkshire terrier. Ma ci sono anche razze che, nella cittadina, sono rappresentante da un solo esemplare. E' il caso dell'american bulldog, del deutscher pinscher, del bracco d'auvergne, del cane da pastore australiano kelpie o del cane da pastore di piccardia. Ma sono solitari anche il cane di san bernardo, il lagotto romagnolo, il segugio dei balcani o il whippet. Solo per citare alcuni esempi. Ma non mancano razze più conosciute: il bordier collier (19), il cane da pastore belga (15), il dalmata (3), il breton (22) o il setter inglese (23).

Una città che si conferma a misura di quattro zampe. Ronchi dei Legionari, che, nel 2008, è stato uno dei primi Comuni del Friuli Venezia Giulia ad approvare un regolamento per la tutela e il benessere degli animali, si conferma un luogo nel quale alle famiglie piace avere un cane ed è così che, il 2020, si chiude con una popolazione canina in crescita.

Abolito definitivamente l’uso crudele della cartena fissa che deve essere sostituita da una scorrevole per non più di otto ore giornaliere, con l’obbligo di poter far camminare liberamente gli amici a quattro zampe almeno due volte al giorno. E ancora i cani devono avere uno spazio di almeno 15 metri quadrati in box o terrazze, c'è il divieto di detenere animali in cantine o scantinati, mentre il proprietario ha anche l’obbligo di effettuare il controllo delle nascite per evitare e prevenire il fenomeno del randagismo.

A Ronchi non mancano i gatti e, oltre a coloro che vivono nelle famiglie, vanno sicuramente sottolineati i 500 mici che vivono nelle ben 49 colonie feline (erano 11 nel 2016), gestite dall'amministrazione comunale anche grazie alla meritoria opera di alcuni volontari.

Dal 2015, ricordiamolo, questa materia è stata delegata proprio alle Municipalità e quella ronchese, attraverso il servizio ambiente, l'ha subito presa a cuore senza lasciare nulla all'improvvisazione.