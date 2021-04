Anche a Campoformido orari flessibili per acconciatori e centri estetici

Con l'ordinanza n. 2 del Sindaco Erika Furlani, in vigore dal 19 aprile, anche a Campoformido gli orari di apertura e chiusura delle attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing sono liberi, nel rispetto del divieto di spostamento fissato dalla normativa statale in tema di emergenza epidemiologica da Covid-19, e non sono previsti obblighi di chiusura domenicale e festiva.

Le disposizioni dell'ordinanza rimangono in vigore sino al 31 luglio 2021 e nel rispetto dell’applicazione nel territorio comunale delle misure per le zone bianca, gialla o arancione, stabilite dai provvedimenti nazionali, fatta salva la possibilità di modificare o revocare la stessa al mutare delle condizioni.