Anche a Lione si celebra il centenario della Scuola Mosaicisti

"A Lione si celebrerà il centenario della Scuola Mosaicisti di Spilimbergo", fa sapere Danilo Vezzio del locale Fogolâr Furlan. "Parliamo di un'istituzione unica al mondo, che ha esportato in tutti i continenti migliaia di professionisti, anche qui in Francia. L’antica Lione si chiamava Lugdunum. E chi dice città romana, dice mosaico romano, ma nel nostro caso è soprattutto friulano! I primi mosaicisti da Spilimbergo arrivarono già nel 1850 con la famiglia Mora che dimostrò tutte le sue competenze nel recupero delle opere antiche al servizio dei Monuments Historique e dei famosi architetti Viollet Le Duc e Prosper Mérimée, ma anche nella realizzazione di mosaici di grande valore storico e artistico che fanno ora parte dei circuiti turistici internazionali".

‘’Lione l’italiana’ è anche friulana; è una città del mosaico, grazie alle opere di Mora, Facchina, Bertin-Castellan, il cui talento è tuttora visibile su edifici prestigiosi come la Basilica di Fourvière, chiamata da alcuni la Cappella Sistina del Mosaico, oppure nelle mistiche cripte di Saint Nizier e Saint Pothin. Ma la realizzazione dei mosaici in zona lionese non si ferma a questi maestri: la storia ha continuato con gli umili artigiani del mosaico-terrazzo veneziano e, poi, con l’arrivo dei mosaicisti formati dalla Scuola del Friuli".

"In zona vive tuttora un buon numero di questi artigiani, che hanno dimostrato il loro straordinario know how made in Friuli. La municipalità di Lione ha messo a disposizione, in centro città, il prestigioso sito degli Archives Municipales. La Scuola Mosaicisti del Friuli esporrà opere eccezionali, uniche al mondo, da novembre a marzo 2023. In queste sale, nel 2014 e per più di sei mesi, si era svolta con immenso successo - oltre 650mila presenze! - la mostra ‘Lyon l’Italienne’, nella quale i mosaicisti friulani erano già presenti. Ma la richiesta di una più ampia dimostrazione di quest’arte è stata molto forte e il centenario della Scuola è un’eccellente occasione per realizzare una mostra, sulla quale il Fogolâr Furlan di Lione si è impegnato a fondo", ricorda ancora Vezzio.

"Si suole dire che gli emigrati sono gli ambasciatori dell’Italia: di sicuro esiste una 'diplomazia del mosaico', visto che le tracce dei tanti artigiani-artisti formati a Spilimbergo sono ben visibili, ammirate da turisti di tutto il mondo. Sono mani friulane, spesso callose, gonfiate dalla calce, screpolate dal cemento… ma mani di ambasciatori dell’eternità", conclude Danilo Vezzio.