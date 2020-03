Anche a Rive D'Arcano raccolti 6.700 euro per le mascherine

Domani, 31 marzo 2020, comincia la distribuzione delle mascherine nel comune di Rive d'Arcano, con i volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile direttamente nelle abitazioni.



Uno sforzo congiunto

"L’Amministrazione Comunale, la Pro Loco, il Nuovo Gruppo Giovani di Rodeano, il Circolo Ricreativo “Pasc” di Pozzalis, il Borc di Sore e il Borc di Sot di Rive d’Arcano, il Gruppo Amici di Giavons, il Gruppo Garisti Jolly, l’A.S.D. Tennis Club e l’Athletic Club A.S.D. hanno acquistato una mascherina per famiglia dalla Ditta TTK di Pasian di Prato, fornitrice anche per la Protezione Civile Regionale", spiega il sindaco, Gabriele Contardo.



Indicazioni importanti

La mascherina non è un presidio sanitario né un dispositivo di protezione individuale, ma contribuisce a limitare la diffusione del contagio da Coronavirus se viene utilizzata asciutta e se sono rispettate le buone norme igienico-sanitarie che abbiamo imparato a praticare in queste settimane.



Come lavare queste mascherine

Come si usa

Il prodotto è progettato per trattenere le goccioline prodotte dalla respirazione, dai colpi di tosse, dagli starnuti e quelle emanate dall’atto del parlare.Inoltre la mascherina serve a impedire di toccare con le mani le mucose di bocca, naso e occhi.La mascherina è lavabile fino a una temperatura di 60°C per oltre 20 cicli finché non si notano deterioramenti nel tessuto.La mascherina deve essere lavata, anche prima del primo uso, con soluzioni idroalcoliche (almeno al 70% di alcol) o a base di ipoclorito di sodio allo 0.5% (candeggina) mantenendola a bagno per almeno 10 minuti per eliminare le contaminazioni che si depositano sulla superficie.L'asciugatura deve essere fatta in ambiente pulito e aerato. È indicata anche la stiratura ai fini dell’asciugatura.L’utilizzo da parte dei bambini deve avvenire sotto la stretta sorveglianza di un adulto."Un grande grazie alle Associazioni che si sono impegnate con l’Amministrazione Comunale per questa iniziativa che ha permesso di raccogliere un importo pari a 6.700 euro investito nell’acquisto di 1370 mascherine che sono un aiuto importante per affrontare l’emergenza da COVID-19". chiude il sindaco